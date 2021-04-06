Власти Беларуси должны не просто говорить о конституционной реформе в стране, а и держаться магистрального пути, которым является интеграция с Россией и который уже подтвержден общенациональным референдумом 1995 года, считает председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Белоруссии (КСОРС) Андрей Геращенко

- Андрей Евгеньевич, в субботу, 3 апреля, прошли выборы председателя КСОРС Беларуси. Вы снова избраны руководителем этой организации. Почему выборы прошли именно сейчас? На какой срок вы избраны?

— Согласно нашему положению, председатель координационного совета не избирается на какой-то определенный срок. Но уже прошло 7 лет с моего предыдущего избрания, а за это время сменилось несколько послов России в РБ. И, наверное, нужно было подвести черту и под моей предыдущей деятельностью.

Раз меня поддержали мои товарищи, то я готов и дальше продолжить работу на этом посту.

- Какие планы у организации на ближайшее будущее?

— Собственно, ничего кардинально мы менять не планируем. У нас 25 общественных объединений. Будем, вероятно, принимать еще одно. Здесь у нас есть и национальные общественные объединения русских, чувашей, татар и дагестанцев, есть ветеранские организации блокадников, ветеранов ракетных войск, есть две казачьи организации.

Каждая из них будет работать по своим направлениям и по заявленным уставным целям. Основная задача — это, конечно же, культурная и просветительская деятельность, направленная на сохранение русского языка, русской культуры и исторической правды, а также укрепление союзных отношений с Россией.

- Вы сказали, что пора подвести итог и под вашей деятельностью. Как бы вы ее охарактеризовали? Что получилось? А что нет?

— Мне довольно сложно говорить о себе. Тут, наверное, другие должны давать оценку. Но тем не менее за эти годы многое удалось сделать. В частности, координационный совет расширился.

У нас появились достаточно значимые и сильные организации, которые имеют сегодня значительное количество людей и определенные возможности. Мы поступательно расширяемся. Не могу сказать, что это связано именно с моей деятельностью. Может, другой председатель сделал бы еще больше, но тем не менее мы не остановились на месте.

Что касается дальнейшего продвижения, то мне бы хотелось сказать, что это не какое-то переосмысление чего-то. Понимаете, здесь все в последнее время — после августовских событий прошлого года — пытаются найти какие-то ниши и сделать что-то, что поможет в нашей работе в плане интеграционных процессов РФ и РБ. Но мы ведем речь лишь о плановом завершении определенного этапа в нашей работе, а не о чем-то другом.

Мы намерены в нормальном фоновом режиме продолжить нашу работу и дальше. И это никак не связано с происходящими в республике событиями и тем более не связано с попытками занять какую-то нишу в российско-белорусской интеграции, что сейчас многие пытаются делать.

- Подвергаются ли сейчас пророссийские движения в Беларуси каким-либо притеснениям и репрессиям?

— Прямых притеснений, в общем-то, было не так много. Хотя были какие-то вопросы, недопонимания и, скажем так, недружественное отношение. Хотя это, возможно, было связано и с какими-то ошибками с нашей стороны.

Но вопрос в том, что очень долгое время и российские соотечественники, и пророссийские организации воспринимались нашей действующей властью не как часть гражданского общества, не как свои союзники, а как что-то отдельное, едва ли не инородное. Но это абсолютно не так.

Мы никоим образом не участвуем в протестном движении, мы не поддерживаем протестующих. В то время как многие НКО, с которыми белорусская власть пыталась работать и взаимодействовать, сейчас в рядах протестующих.

Политика большой многовекторности, когда Беларусь пытается играть роль некого моста, оказалась малоуспешной.

Наш главный союзник в нынешних условиях — это Российская Федерация. А мы, российские соотечественники и те политические пророссийские партии, которые будут создаваться, являемся ближайшими союзниками белорусского народа и белорусского государства, потому что мы в первую очередь заинтересованы в укреплении стержневого направления нашей внешней политики — союза с Россией. Именно этот союз обеспечит и независимость Беларуси, и ее устойчивость перед попытками совершить цветную революцию.

Если этого не случится и опять будет попытка работать и с польскими НКО, и с прозападными НКО, а с нами будут вести диалог в последнюю очередь, то общество будет постепенно меняться. Мы видим, сколько сейчас молодежи выходило на улицы. И они же не просто так туда вышли. Десятилетиями они обрабатывались прозападными интернет-ресурсами. В том числе теми НКО, которые действовали на территории РБ и не испытывали никаких проблем со своей деятельностью.

Надо менять сам подход к работе с гражданским обществом. Не просто говорить о каких-то вопросах в изменении конституции, а четко выдерживать магистральный путь. А магистральный путь — это интеграция с Россией. Именно за это высказались белорусы на референдуме 1995 года.

- Одним из руководителей вашего совета является Сергей Лущ. Сотрудничаете ли вы с его общественным движением «Союз»?

— Он является заместителем председателя нашего координационного совета. Его сторонники создали оргкомитет, провели учредительный съезд и подали документы в Минюст для регистрации партии.

Я считаю, что создание такой партии полезно. Она будет заниматься своей деятельностью по продвижению идей союзной интеграции. И, безусловно, этот процесс положительный. Напрямую мы с ними не связаны, но мы контактируем, общаемся.

- Правильно ли я понимаю, что вы будете поддерживать любую пророссийскую партию в Беларуси?

— Конечно. Здесь же вопрос не в том, кто будет перетягивать на себя одеяло, а в том, что чем больше подобных партий будет, тем большее количество людей смогут проявлять гражданскую и политическую активность.

А также выступать за союз с Россией и за укрепление российского внешнеполитического вектора нашего развития, у нас просто будет больше возможностей заниматься всей этой деятельностью.