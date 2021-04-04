Сегодня СНБО уже играет роль коллективного органа управления, который не имеет особых полномочий, но как набор определённых фигур (20 ключевых силовиков и управленцев) имеет безграничные возможности. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Фактически в Украине система уже трансформировалась в коллективное политбюро, считает эксперт.

«С одной стороны, это позволяет Зеленскому разделить ответственность за наиболее сложные решения, выходящие за рамки закона, но в такой системе роль самого президента снижается, он перестаёт быть незаменимым», — указал Бортник.

Мы уже пришли к модели коллективного управления украинской «Большой двадцатки», которая часто заменяет собой парламент, правоохранительные органы и судебную систему, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.