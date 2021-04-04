Ранее Зеленский заявил, что сожалеет по поводу того, что заседания СНБО проходят только раз в неделю. При этом сейчас высказываются опасения, что Зеленский окончательно превратит СНБО в свой карательный аппарат.
Фактически в Украине система уже трансформировалась в коллективное политбюро, считает эксперт.
«С одной стороны, это позволяет Зеленскому разделить ответственность за наиболее сложные решения, выходящие за рамки закона, но в такой системе роль самого президента снижается, он перестаёт быть незаменимым», — указал Бортник.
Мы уже пришли к модели коллективного управления украинской «Большой двадцатки», которая часто заменяет собой парламент, правоохранительные органы и судебную систему, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.