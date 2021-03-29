Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что нашла существенные плюсы в пандемии и связанном с ней длительном карантине. Этого времени, уточнила она, как раз хватило, чтобы привести в порядок все сферы жизни, начиная от шкафа и заканчивая семейными отношениями. Соответствующий пост исполнительница разместила в Instagram 29 марта

Ровесницы? Ротару выгодно выделилась на фоне невестки © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Приходько заявила, что ей не просто понравилось сидеть дома, но она нашла удовольствие в том, что смогла разобраться в документах для налоговой и понять, что написано в платежках за коммунальные услуги.

«Дальше. Я избавилась от огромного количества ненужных мне людей! Начиная от записной книги, заканчивая личным общением! Просто давно надо было это сделать, но, как всегда, не было времени и казалось, что не так уж это и важно. А я хочу сказать, что очень важно! Ненужные люди токсичны, и даже если вам кажется, что они нужны, вы ошибаетесь, вам не кажется, они не нужны вам!» — констатировала артистка.

По ее словам, ей удалось «прибраться» и в отношениях с мужем, в период пандемии, заявила она, она распрощалась со всеми, кто так или иначе пытался их ссорить.

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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.