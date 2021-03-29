Певица рассказала, что за карантинный год обдумала самые важные вещи в жизни и вдруг выяснила для себя, что она для семьи, уюта и домашних дел, несмотря на то, что всегда думала иначе.
Приходько заявила, что ей не просто понравилось сидеть дома, но она нашла удовольствие в том, что смогла разобраться в документах для налоговой и понять, что написано в платежках за коммунальные услуги.
«Дальше. Я избавилась от огромного количества ненужных мне людей! Начиная от записной книги, заканчивая личным общением! Просто давно надо было это сделать, но, как всегда, не было времени и казалось, что не так уж это и важно. А я хочу сказать, что очень важно! Ненужные люди токсичны, и даже если вам кажется, что они нужны, вы ошибаетесь, вам не кажется, они не нужны вам!» — констатировала артистка.
По ее словам, ей удалось «прибраться» и в отношениях с мужем, в период пандемии, заявила она, она распрощалась со всеми, кто так или иначе пытался их ссорить.
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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».
В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.