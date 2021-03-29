«С любимой сестричкой Катей!» — написала Порывай.
Этим постом знаменитая мать решила поздравить с днем рождения свою сестру. Сколько именно лет исполнилось родственнице, Порывай не уточнила, и подписчики тут же принялись обсуждать, что по женщинам сразу видно, кто жил обычной жизнью обывателя, а кто «звездил».
«Наташа на тетю похожа!», «Кто старше?», «Девки с шарами. Но мама Люда из серии "дурачок всегда красному рад"», «Щечки какие», «Как прекрасно иметь сестру в 75!», «Вот на кого похожа ваша дочь Наталья», «А почему одетые?» — прокомментировали пользователи.
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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.