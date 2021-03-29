Мать певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай познакомила своих подписчиков с сестрой, которая живет обычной жизнью, не делая операций, макияжа и фотосессий. Совместное фото Порывай разместила в Instagram 28 марта

«С любимой сестричкой Катей!» — написала Порывай.

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«Наташа на тетю похожа!», «Кто старше?», «Девки с шарами. Но мама Люда из серии "дурачок всегда красному рад"», «Щечки какие», «Как прекрасно иметь сестру в 75!», «Вот на кого похожа ваша дочь Наталья», «А почему одетые?» — прокомментировали пользователи.

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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.