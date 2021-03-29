Однако то, как Украина пытается из них выйти, показывает, что руки у нее связаны и она пока никуда не денется, отметил он.
«Если она их расторгнет в одностороннем порядке, начав боевые действия, то она автоматически становится виноватой стороной и развязывает руки не участнику, а гаранту соблюдений Минских соглашений — Российской Федерации», — подчеркнул Стешин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Договоренности подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.
Власти Украины все чаще заявляют о невозможности выполнения Минских соглашений.