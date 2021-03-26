Расторгнув Минские соглашения, Украина развяжет руки Российской Федерации, гаранту этого договора, считает военный корреспондент Дмитрий Стешин

Об этом специальный корреспондент «Комсомольской правды» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией накалилась до предела. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.

- Дмитрий, может ли очередное обострение в Донбассе перейти в полномасштабную войну?

— По нормативам перевозки бронетехники есть условия маскировки, там ставятся специальные каркасы, которые искажают контур техники, и не понять, что там на платформах перевозится. Можно, в конце концов, все это перебросить в четыре, в пять утра. Нет, техника едет днем, проезжает не спеша мимо железнодорожных переездов, все это снимается, сейчас видеокамеры есть даже в зажигалках и шавермах — моментально все это выкладывается в интернет, и нагнетается такая вот тяжелая обстановка, предвоенная.

Зеленский, война и ловушка пропаганды © пресс-служба президента Украины

Другое дело, что никто не может сказать с точностью, будет ли украинское наступление. Но можно предположить, что, конечно, на фронтах в республиках обстрелов стало больше, людей стало гибнуть больше. Но я связывался через своего друга с бойцами батальона «Восток», вот буквально у них неделю назад погибло несколько человек на передовой, под Горловкой, им разрешили ответить на вражеский огонь, выдали четыре минометные мины, 120 мм. Но мы же понимаем, что это просто ни о чем. Они ответили, обозначили, что они готовы отвечать. Идут перестрелки на линии фронта. Но с другой стороны, а когда их не было?

- А это одностороннее соблюдение «Минска», то, что всегда поражало на самом деле, — нас бьют, а мы не отвечаем, мы терпим и через какое-то время даем буквально один-два выстрела, причем этого даже достаточно. Почему не дать их сразу? Все равно же этим закончится.

— Команды нет. И одностороннее соблюдение «Минска», и отказ от диверсионной войны на территории Украины, тем более в ответ на убийство народных героев и командиров — это бремя честности и чистоты, мне кажется, которое несут республики. Это всегда тяжелее, чем быть подлецом и мерзавцем. Я думаю, вот здесь есть такое объяснение. По поводу одностороннего «Минска» — да, это действительно очень неприятная деталь, потому что Украина фактически де-факто отказалась его выполнять, там была какая-то суета, я не помню, чем она закончилась, вроде не было никаких новостей, что якобы был составлен какой-то альтернативный план Минских соглашений, утвержденный чуть ли не Германией и Францией. Вот когда в 2015 году говорили, что Минские соглашения свяжут Украине руки, многие не верили, многие считали это просто провалом, сливом республик, провалом российской дипломатии. Но вот как Украина пытается выбраться из Минских соглашений — это подтверждение того, что руки у нее связаны и она пока никуда не денется. Если она их расторгнет в одностороннем порядке, начав боевые действия, то она автоматически становится виноватой стороной и развязывает руки не участнику, а гаранту соблюдений Минских соглашений — Российской Федерации.

- Здесь я бы хотел попросить оценить соотношение сил — Украины и народных республик. Я думаю, вы, как военный корреспондент, в принципе, довольно взвешенно подойдете к этому вопросу, потому как, по сути, я так понимаю, у республик задача стоит, скажем так, не победить и перейти в наступление, а продержаться какое-то время. Насколько они готовы к выполнению подобной задачи?

— По живой силе примерно паритет, но количество живой силы на фронтах со стороны республик, как мы знаем, засекречено, как и потери боевые. По Украине есть данные от августа 2020 года, это примерно шестьдесят тысяч на шестьдесят тысяч. Но при этом на Украине есть такой резерв — всего в зоне АТО задействовано 230 человек, и плюс гигантский мобилизационный резерв. Насколько эти мобилизованные воины будут боеспособны — вопрос открытый, но мобилизационный резерв у них около миллиона на Украине.

Будет ли война? Кому выгодно обострение на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Дальше, в районе городов это бои в городской застройке, сразу же, моментально ополчение отходит к городской застройке, народная милиция, и это самый тяжелый вид боев, жуткий. Я просто насмотрелся на это в Сирии, например, когда проще снести квартал бомбами, чем его пытаться штурмовать, хотя там сидит горстка игиловцев, допустим. Сравнение неуместное, но здесь будет то же самое, может быть, еще душка побольше у ребят будет, чем у этих игиловцев, потому что они будут воевать за свои собственные дома. Украина, мне кажется, хоть и хорохорилась, что проводила специальные учения, училась боевым действиям в городской застройке — это опыт, который на полигоне не приобретается — только кровью, и плюс должен быть у наступающих в городской застройке особый дух. Так что тоже ничего хорошего.

Есть мнение, что на самом деле, если Украина возьмется наступать, она начнет это там, где мы этого совсем не ожидаем. Единственное место — короткий отрезок побережья от границы до Широкино, по Азову, и, собственно, продемонстрированы нам были лодки, восемьдесят, типа «Зодиак», десантное плавсредство, которое во всех армиях активно используется, скоростное, и не видит радар. На восьмидесяти этих лодках можно много кого перевезти и высадить на побережье. Посмотрим. Пока все это напоминает такую пробивку, попытки раскачать ситуацию, посмотреть, как на это реагируют республики, как будет вести себя Россия.

- Пока Украина играет мускулами на Восточном фронте, ходят разговоры, что она может внезапно нанести удар и на юге. Причем, насколько я знаю, Россия довольно серьезно относится к подобной угрозе и на всякий случай даже укрепляет Крымский перешеек. Как бы вы оценили, в случае возможного наступления, например, даже не по одному, а по двум фронтам одновременно? Какие будут политические и военные последствия для Украины? Потому что, в принципе, реакцию России несложно предсказать, какие последствия это будет иметь для Украины?

— Украина попыталась обставиться, создав так называемую «Крымскую платформу» и обнародовав стратегию возвращения Крыма. То есть они собираются в том числе возвращать Крым юридическим путем, пытаться как-то идеологически перевербовать жителей Крыма. Я могу со всей ответственностью сказать, что этот процесс в Крыму идет. У меня был такой любопытный зондаж общественного мнения, я написал всего лишь пару постов у себя в фейсбуке по поводу раскачки народного недовольства застройкой якобы незаконной Фороса и мыса Меганом.

Там совершенно четко по этой теме работает группа блогеров, куча людей, куча комментариев — я больше полутора тысяч получил комментариев, из них примерно 80% — это то, что «Россия нас забрала, ничего взамен не дала, только завезли воров, они все воруют, все украли». Притом что нормальный человек понимает, что бюджет Крыма при Украине был 90 миллиардов, а при России — 209 миллиардов.

- Специальный отряд «дочерей офицеров»?

— Да, причем их множество, и все это замешано на старом коньке спецслужб — экологии, все под экологическим соусом подается. Я недавно делал материал с основателем порта «Услуга» под Питером, Ильей Михайловичем Баскиным, он его заложил еще в девяностых годах. Уже тогда западные спецслужбы знали, что этот порт заберет весь транзит у прибалтийских карликов и полностью аннулирует их геополитическую задачу. И именно тогда, в середине девяностых, — представьте, насколько вдолгую они играют, — Баскин перед закладкой порта выдержал двадцать шесть судов с Гринпис. Там была вся эта ересь — и поголовье редких птиц, и какие-то квочки и эндемики.

Владлен Татарский: В ходе контрнаступления мы можем пробить дорогу в Крым © vk.com, Владлен Татарский

- «День радио» (российский комедийный фильм 2008 года) так представляется документальным фильмом, кораблем с редким животными.

— Да. Всего лишь нагнетается ситуация, ищутся недовольные, и главное, не самые умные люди этим занимаются, причем есть всего лишь модераторы, а дальше сама информационная волна идет на самоподдуве. Раньше этих людей было не слышно, но интернет дал им возможность высказываться публично. И если целиком прочитать все эти тысячи комментариев, оставленных под моими постами, — просто за голову хочется схватиться. «Крым — бандеровский регион», но на самом деле это не так у здравомыслящих людей.

- Картина народного недовольства прямо.

— Да, я уверен, что все это Украине на руку, она все это модерирует, потирает руки, и рано или поздно это как-то сработает. Причем эти люди никогда не выступали против слива канализации в море, это их застройки девятиэтажных эллингов, действительно реальных насущных проблем Крыма и примеров беззакония. И про воду, которую Украина Крыму перекрыла, они тоже помалкивают.

- Подытожим. Ваша итоговая оценка на ближайший год развития событий по направлению Крыма и по направлению Донбасса со стороны Украины.

— Ничего хорошего Украину не ждет в случае попытки решить эти проблемы военным путем. Это однозначно, и никаких иных вариантов развития событий быть не может. То, что происходило в девяностых, называлось у бандитов «пробивкой». То есть проверяют службы безопасности фирмы и генерального директора на стрессоустойчивость: испугается — не испугается? Не испугались.