Анонсированный командой президента Украины Владимира Зеленского путь по деолигархизации чреват превращением Украины в западный рынок сбыта и усилением темпов трудовой миграции. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Как «богатеют» олигархи Украины © РИА Новости, Олег Устенко заявил, что у главы государства «есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархами». Предлагается амнистия капитала, проведение судебной реформы, возобновление антикоррупционной инфраструктуры, демонополизация экономики и развитие конкуренции.

«Вероятно, часть предприятий будет закрыта, если зайдут транснациональные компании, и будут использовать Украину как рынок сбыта. Усилится тренд на трудовую миграцию за рубеж», — заявил Молчанов.

В глобальном же плане, по его словам, это приведет к дальнейшей десуверенизации Украины и переходу от национальных элит к транснациональным. Ввиду того, что в деолигархизации заинтересованы, в частности, США, украинские элиты станут еще менее субъектны в принятии решений и больше управляемы извне, подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.