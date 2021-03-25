Запад хочет зачистить украинских олигархов и использовать Украину как рынок сбыта, считает политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

- Кирилл, в недавнем интервью нашему изданию вы назвали борьбу с украинскими олигархами опасной игрой для Владимира Зеленского. Но на днях советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что глава государства взял решительный курс на деолиграхизацию. Чем это может обернуться для Зеленского?

— Он сплотил против себя элиты. Объединились непримиримые враги, такие, как Ахметов и Коломойский, чтобы единым фронтом качать Зеленского. Они тоже понимают, что сегодня раскулачивают Медведчука, а завтра возьмутся за всех остальных. В 2013 году, когда власть стала наезжать на всех олигархов одновременно, они решили немного профинансировать Майдан. Приблизительно в таком ключе это может быть и сейчас.

- В чьих интересах проводится деолиграхизация на Украине?

— Здесь две стороны. Во-первых, это коллективный Запад, который хочет зачистить украинских олигархов и завести свои транснациональные корпорации. А второе, это окружение Зеленского, они сами хотят стать младоолигархами, как Кирилл Тимошенко и так далее. Поэтому они и начали чехвостить компании, которые занимаются рентами на сырье, недрами, нефтегазовой добычей и так далее.

- Что это будет значить для Украины как государства?

Призрак Майдана для Зеленского: ползучий реванш «партии войны» в Украине © Facebook, Natasya Nagorna

А для рядового украинца… Вероятно, часть предприятий будет закрыта, если зайдут транснациональные компании, и будут использовать Украину как рынок сбыта. Усилится тренд на трудовую миграцию за рубеж.

- Пострадает ли Коломойский в результате этого процесса?

— Это будет ключевой удар по нему со стороны Белого дома, потому что он (Коломойский) является воплощением зла украинского олигархата. Поэтому Зеленский будет вынужден по чуть-чуть лишать его активов и возможности принятия решений.

Тайные операции и рост долгов. Близится час расплаты Украины по схеме Яценюка—Яресько - Может ли это обернуться уголовным преследованием и экстрадицией Коломойского в США?

— Не исключаю, что и до этого может дойти, хотя пока это выглядит фантастически. Возможно, будут наложены какие-то санкции, его окружение будет выдавливаться из властных кабинетов. Но до ареста, думаю, дело не дойдет.