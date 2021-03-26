Никакой борьбы против украинского олигархата не будет. Американцы как нормально сотрудничали с целым рядом украинских олигархов, которые покорно исполняют волю американцев, так и будут сотрудничать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: США пользуются тем, что украинские олигархи неспособны договариваться © Facebook, Алексей Якубин Олег Устенко заявил, что у главы государства «есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархами».

Эксперт отметил, что Виктор Пинчук является главным зарубежным спонсором фонда Хиллари Клинтон, поэтому мы не слышим ни одного заявления американских послов, дипломатов, политиков о том, чтобы каким-то образом бороться с Пинчуком.

«Да, борются с конкретными людьми, которые где-то наследили и которые перешли в чем-то интересы Соединенных Штатов Америки. Начали с Фирташа (мы помним, во что превратилась его история), сейчас борются с Коломойским тоже по понятным причинам, поскольку он действительно перешел черту, когда начал заниматься явно не тем в самих Соединенных Штатах Америки. Вы же понимаете, то, что ему позволено на Украине, ни в коем случае не позволено в Америке», — указал Корнилов.

Что касается борьбы украинских властей с Виктором Медведчуком, то тем самым США пытаются противостоять России на украинском направлении, но люди вроде Петра Порошенко или Рината Ахметова чувствуют себя нормально, заключил собеседник издания.

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