Запуск газопровода «Северный поток-2» является острой для США темой не в контексте противостояния с Россией, а только в вопросе американских бизнес-интересов. Если Вашингтон пересмотрит свою энергетическую политику, он может уступить СП-2, считает политолог Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Владимир, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден обозначил Россию как главного врага единства ЕС и Америки. Почему именно РФ, а не, например, Китай, Байден назвал угрозой для трансатлантического союза?

— Он в общем-то говорил и про угрозу Китая, но если говорить о единстве Европы и США, то вы понимаете и в общем-то Байден тоже об этом неоднократно упоминал, что главной причиной раздора между основными странами старой Европы и США действительно является «Северный поток-2» — российско-европейский проект. И именно поэтому неудивительно, что Россия звучит в устах Байдена именно в этом контексте.

Да, сейчас Европа, к большому ее сожалению, становится заложницей геополитических раздраев и интересов Соединенных Штатов Америки, которые считают, что они вправе диктовать своим как бы союзникам, в том числе в тех делах, которые касаются отношений с другими странами, в том числе с Россией.

- Как сейчас себя будет вести Европа, особенно та ее часть, которая открыто заявляет о необходимости сотрудничества с Россией?

— Да так же, как и вела до сих пор и ведет сейчас, то есть пытаться сопротивляться, как может. Мы видим порой даже отчаянные действия и заявления германских властей и бизнес-кругов, которые пытаются любой правдой и неправдой достроить «Северный поток» с минимальными потерями для себя. При этом чем дальше, тем больше США давят, и Европа пытается каким-то образом откупиться от этого давления, предлагает различные прожекты, которые устроили бы Соединенные Штаты Америки, с тем чтобы хотя бы на какое-то время они ослабили свое давление по поводу «Северного потока».

Я не думаю, что эта тактика в ближайшее время претерпит изменения. Я, конечно, надеюсь, что немцы с австрийцами все-таки доведут проект до завершения его строительства, а вот дальше действительно, видимо, потребуются еще годы для того, чтобы германское правительство смогло каким-то образом ослабить эту хватку американцев и позволить запустить этот проект.

Новое противостояние России и США ставит под угрозу существование Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк - Могут ли американцы сами ослабить хватку, если придут к выводу, что на фоне противостояния с КНР выгоднее сотрудничать с Россией, чем способствовать формированию российско-китайского альянса?

— Я не думаю, что хватка Америки, если уж мы говорим про «Северный поток» и отношения с Европой, связана в первую очередь с Россией, или Китаем, или даже с конкуренцией на геостратегическом уровне с этими странами. Я думаю, что тут возможно на самом деле, что Америка смягчит свою позицию по «Северному потоку», но это будет связано не столько с Россией или тем более с европейскими интересами, сколько с переосмыслением энергетической стратегии самих Соединенных Штатов Америки.

То есть мы видим, что Джо Байден и его команда еще не знают, как эта стратегия будет выглядеть в ближайшее время, но помним обещания Байдена о зеленой энергетике, которые он использовал во время предвыборной гонки. Если все это будет реализовано, то Америке не будет смысла давить на Европу, ведь она давит на нее не из-за России, а из-за продвижения своих бизнес-интересов в этом регионе. Если обещания Байдена будут реализованы, то в этом не будет нужды. Америка снова прекратит экспорт энергоресурсов, как это было до недавнего времени, и тогда давление против «Северного потока» теряет особый смысл.

- Во время конференции Байден сказал следующее: «Отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным вопросом для Европы и США». Какова в этой ситуации роль Украины как транзитной страны?

— Транзитная страна Америку совершенно не волнует. В конце концов, надо понимать, когда Америка отстаивает этот транзитный статус Украины, то делает это не для того, чтобы каким-то образом защитить интересы Украины, а чтобы сорвать «Северный поток», а срыв «Северного потока» будет означать появление в Европе американского сжиженного газа, а появление американского СПГ в свою очередь должно снизить транзит через Украину. Это же элементарно на самом деле.

Но на Украине этого, похоже, не понимают, поэтому они радостно кричат «Спасибо, Америка, что ты, по сути дела, гробишь и наши транзитные возможности!».

- Внутри Украины тоже идет борьба за то, чтобы рулить энергетикой. Прежде всего, конечно, в бизнес-кругах. Могут ли последние действия украинских властей в отношении олигархов, а именно санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его телеканалов и обыски в компаниях Рината Ахметова, быть результатов установки Вашингтона на борьбу с украинским олигархатом?

Заткнуть рот оппозиции и зачистить олигархов: план Запада по Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктором] Пинчуком, что ли? Так он главный зарубежный спонсор фонда Хиллари Клинтон. Когда вы слышали хотя бы одно заявление американских послов, дипломатов, политиков, байденов, сыновей Байдена о том, чтобы каким-то образом бороться с Пинчуком?

Да, борются с конкретными людьми, которые где-то наследили и которые перешли в чем-то интересы Соединенных Штатов Америки. Начали с [Дмитрия] Фирташа (мы помним, во что превратилась его история), сейчас борются с [Игорем] Коломойским тоже по понятным причинам, поскольку он действительно перешел черту, когда начал заниматься явно не тем в самих Соединенных Штатах Америки. Вы же понимаете, то, что ему позволено на Украине, ни в коем случае не позволено в Америке. Сейчас борются с Медведчуком, но опять же Америка не скрывает, почему: потому что тем самым пытаются противостоять России на украинском направлении.

Но это точно нельзя назвать борьбой с украинским олигархатом. Другие олигархи вроде [экс-президента Украины Петра] Порошенко, Пинчука, да и Ахметова в принципе нормально себя чувствуют.

- На какие действия сейчас США могут толкнуть украинскую власть?

— Могут толкнуть на реформу судебной системы, к чему они сейчас и призывают. При этом под реформой судебной системы они подразумевают — и все это понимают прекрасно — еще больший тотальный контроль посольства США и примкнувшей к нему «Большой семерки» за судебной системой на Украине. Вот все, что кроется за этими шагами и действиями.

Если вы хотите спросить, могут ли США толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Россией, то в принципе и этого исключать не надо, хотя против этого, конечно, будет выступать Европа — ей точно так же не хочется заиметь на своих границах слишком уж горячую точку. Но авантюризм некоторых деятелей, которые сейчас вернулись в Госдеп США, могут толкнуть и на это. К этому тоже нужно готовиться.

Геворг Мирзаян: США могут поставить РФ на перепутье: сдача Приднестровья или война с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина - Политолог Геворг Мирзаян в одном из интервью нашему изданию выразил мнение, что сейчас России следует больше опасаться обострения в Приднестровье, нежели в Донбассе, так как в том регионе у Москвы меньше маневра. Стоит ли ждать каких-то действий на том направлении?

— Я не считаю, что это менее или более желательно для России — в любом случае это чревато определенными последствиями. Обострение конфликта в Донбассе более пагубно отразится на российских интересах по той простой причине, что это самая граница с Россией, в отличие от Приднестровья.

Что касается обострения в Приднестровье, то в принципе мы знаем, что Кишинев подталкивали к этому извне неоднократно, в том числе это было в период президентства [третьего главы украинского государства] Виктора Ющенко. Да и сейчас на Украине связывают с новым президентом Молдавии определенные надежды и прямо звучат заявления о новой блокаде Приднестровья.

Это головная боль, которая особо никогда не прекращалась: были уже и блокады, и обострения. Но вы же понимаете, если вдруг кто-то, не важно, с какой стороны — Молдавии или Украины, атакует российский контингент в Приднестровье, это будет казус белли, это будет повторение ситуации 2008 года в Южной Осетии. Поэтому я очень надеюсь, что ума хватит и у украинских, и у молдавских властей.