США не могут позволить себе полномасштабного конфликта с Россией. В этой ситуации у Джо Байдена, а точнее у стоящих за ним интересов американского капитала, нет другого выбора, кроме как разыграть конфликт через посредников. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Европа, свободная от американской оккупации, всегда будет выбирать союз с Россией © vk.com, Конрад Ренкас

А поскольку даже покорённая Западная Европа на это не пойдёт, всегда остаётся украинский «козёл отпущения», которого можно отправить на передовую против России, категоричен эксперт.

«И это даже лучше для США, потому что когда украинцы будут там стоять и угрожать "проклятым москалям", то ещё легче отобрать у них остатки ресурсов, в первую очередь землю», — указал Рэнкас.

На самом деле, когда Джо Байден рассказывает, как важна для него Украина, то украинцам нужно прятать свои кошельки, потому что это означает, что он собирается вырвать у них последнюю гривну, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.