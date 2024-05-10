"Было бы неплохо пойти на Киев": эксперт о том, почему украинские элиты уже готовят запасные аэродромы
Киевский режим сейчас пытается досидеть до ноябрьских выборов в США. Неизвестно, сколько еще продержится Украина, но местные элиты уже готовят себе "запасные аэродромы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Если пять-шесть бригад ВСУ попадут в полноценный котел, то противник получит моральный удар, который может не пережить. Но в противном случае Киеву придется отвести войска, рассказал обозреватель.
После отступления украинские солдаты могут просто разбежаться по домам. В рядах ВСУ уже присутствуют такие настроения: было бы неплохо пойти на Киев, чтобы свергнуть эту предательскую власть, добавил эксперт.
В этом деле у Порошенко есть сторонники в лице откровенных нацистов из ВСУ, которые боятся, что "если Россия займет всю Украину", то им грозит полноценное возмездие в судебном порядке, подчеркнул он.
Неизвестно, сколько еще продержится Киев. Но шесть месяцев – это срок за пределами любых горизонтов планирования. На самом деле украинские элиты уже готовят себе "запасные аэродромы", пытаясь украсть все, что еще можно украсть, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
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