Польский политический аналитик считает, что Джо Байден не столько с триумфом возвращается в Европу, сколько делает последний, отчаянный шаг, чтобы удержать её в американской орбите влияния

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, которая проходила в онлайн-режиме, президент США Джо Байден заявил, что Россия заинтересована в ослаблении единства Европы и США. Новый глава Белого дома по сути обозначил Россию как главного врага Европейского Союза и США. При этом Байден также заявил, что «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США». «Я говорю всем: Америка вернулась!» — пафосно заявил президент США. Заявления Джо Байдена и перспективы отношений в треугольнике США-Европа-Россия обсуждаем с польским политическим аналитиком Конрадом Рэнкасом.

- Господин Рэнкас, насколько существенно, чем и как Россия может угрожать Европе, ЕС и трансатлантическому союзу США и Европы? Почему именно РФ в качестве угрозы демократии назначил президент США Джо Байден?

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Дональда Трампа стало окончательное доказательство того, на какой хрупкой основе зиждется так называемое американо-европейское сотрудничество. Убрав все гладкие слова, типичные для демократов и либералов, предыдущая вашингтонская команда последние четыре года называла вещи своими именами: американское господство над Европой, жестокое финансовое вымогательство, военный колониализм — и всё это при закрытии границ для европейской промышленной продукции. Все эти явления были хорошо известны, но раньше их пытались скрыть за красивыми формулировками. Теперь же всем стало очевидно, насколько неравные отношения связывают Европу и США и какие односторонние выгоды извлекает из этого американский военно-промышленный комплекс.

Неудивительно, что в это время даже в официальных отношениях Европы и США проявились многочисленные линии напряженности, в то же время очевидным было давление со стороны американцев с целью ослабить европейские структуры. В конце концов, именно дипломатия Дональда Трампа старалась поддержать BREXIT, а также предлагала возможность вывода своих восточных вассалов во главе с Польшей, Венгрией и Румынией за пределы Европейского Союза. Это были, конечно, только угрозы, своего рода политический и финансовый шантаж в адрес Брюсселя, Берлина и Парижа, но такое поведение дополнительно усиливало взаимное недоверие.

Так что, как и следовало ожидать, президентство Джо Байдена должно привести к переменам, по крайней мере, в сфере деклараций. То есть эксплуатация Европы со стороны американцев не снизится, но будет происходить в проверенном формате «трансатлантической дружбы». Позиционирование России как главного врага в такой системе координат также кажется совершенно естественным, поскольку даже сомневающимся стало очевидно, что сотрудничество с Россией гораздо естественнее и выгоднее для Европы, чем диктат Америки.

Так что Джо Байден не столько с триумфом возвращается в Европу, сколько делает последний, очевидно, отчаянный шаг, чтобы удержать её в американской орбите влияния. Действительно, независимая Европа, свободная от американской оккупации, всегда будет выбирать союз с Россией и со всем евразийским блоком.

- Почему именно Украину Байден назвал «жизненно важным вопросом для Европы и США»?

— Опять же давайте называть вещи своими именами: «заместительную войну» против России американцам нужно где-то вести. США не могут позволить себе полномасштабного конфликта, ведь в последние годы они терпели символические поражения от гораздо менее мощных противников, таких как Северная Корея или Иран. Сирийский кризис также доказал, что вашингтонская дипломатия не может сравниться с московской. Кроме того, у Белого дома есть ещё «второй фронт», открытый президентом Дональдом Трампом с Китаем, который просто ждет, когда американцы споткнутся. И мы знаем, что китайцы могут очень терпеливо ждать…

Конрад Рэнкас об итогах 2020 года для Европы: «Дивный новый мир» уже наступил © vk.com, Конрад Ренкас

На самом деле, когда Джо Байден рассказывает, как важна для него Украина, то, будь я украинцем, я бы побежал прятать свой кошелёк. Потому что это означает, что он собирается вырвать у них последнюю гривну.

- Как вы считаете, на какие действия Байден толкает своими заявлениями украинскую власть и президента Зеленского? Как в этой связи вы расцениваете последние заявления и решения украинских властей?

— Президент Зеленский производит впечатление человека, который знает, что тонет, у него это написано в глазах, но всё же паническими движениями пытается затащить под воду всех, кто находится в пределах его досягаемости. Что ж, Владимир Александрович не первый актер, который отказывается понимать, когда пора уходить со сцены…

Конечно, чрезмерное рвение Киева и его попытки угадать американские приказы ещё до их озвучивания связаны с тем, что силы, стоящие за Зеленским, хотят купить себе ещё несколько месяцев у власти или, по крайней мере, гарантировать неприкосновенность в случае смены властной команды. Отсюда, наверное, и рассказы о новых инвестиционных гигапрограммах, потому что, во-первых, перед отъездом нужно забрать ещё и эти несколько миллиардов, а во-вторых, если поделиться ими с западными опекунами, то, возможно, будет куда сбежать.

Во всяком случае надо признать, что этот — наверное, последний, — сезон «Слуги народа» слишком уж не смешной. Неужели господин президент Украины забыл тот эпизод собственного сериала, в котором он не смог справиться с ремонтом одной ямы на киевской дороге? А теперь он обещает тысячи километров современных автострад… Действительно, на выпрыгивание из торта похоже заявление о том, что обычным украинцам сейчас больше всего нужна гавань для яхт арабских шейхов…

Нет, этот затянувшийся скетч подходит к концу. И, господин Зеленский, можете быть уверены: вызова на бис не будет.

- Каким образом в модель европейской демократии вписываются действия Владимира Зеленского по бессудному закрытию оппозиционных украинских телеканалов и опять же по бессудному наложению санкций на главного оппозиционера Виктора Медведчука и его имущество?

— До сих пор президентом Украины всегда становились, во-первых, по милости олигархов, а во-вторых, чтобы самому стать одним из них. Но для второго у Владимира Зеленского слишком мелкий калибр. Собственно, не для этого олигархи его наняли. Во всяком случае чем больше кто-то обещает деолигархизацию Украины, тем больше он сам обычно находится на поводке крупного капитала (в последнее время даже не отечественного). Собственно, остается только гадать, почему администрация президента с таким опозданием выполнила распоряжение, которое, в конце концов, с самого начала было одной из главных целей «операции Зеленский».

Попытка избавиться от Виктора Медведчука, на данный момент, пожалуй, единственного человека, который может положить конец фатальной и вредоносной атаке Украины на Россию, а также прийти к соглашению с Народными республиками Донбасса, — это погашение части долга Зеленского перед Коломойским. Это также устранение конкурента на тот случай, если вдруг придёт приказ о нормализации отношений с Востоком. Наконец, это использование конъюнктуры в своих интересах, ведь когда на Западе ликвидируется даже видимость либерально-демократического строя, обратит ли там кто-нибудь внимание на беззаконие, затыкание рта оппозиции и ликвидацию свободы слова на Украине, от которой в любом случае не ожидают ничего хорошего?

- Насколько серьезно российское руководство должно отнестись к заявлениям президента США Байдена по всему комплексу поднятых им на Мюнхенской конференции тем?

— У России есть важное преимущество: в отличие от Соединенных Штатов, у неё есть серьезный и настоящий президент, а не марионетка, выдвинутая перед выборами, чтобы «поторговать лицом». Кроме того, куда важнее то, что Запад сделает, а не то, что он говорит. Пока что создаётся впечатление, что сфера американского господства находится на стадии большого внутреннего перехода — под предлогом или, по крайней мере, в связи с пандемией COVID-19. Поэтому достаточно много сил и внимания сосредоточено на поддержании всего этого процесса, наблюдении за собственным обществом, его привыканием к новым экономическим, правовым и политическим, даже цивилизационным повседневным реалиям.

Ведь мы уже видим, что по этому поводу в мейнстрим включены многие новые пункты, в том числе «климатическая повестка дня», которая до того считалась слишком радикальной. Одним словом, в мировой капиталистической системе и в фасадной либеральной демократии происходит большая трансформация. Но приведёт ли это к агрессивным геополитическим шагам?

До недавнего времени считалось, что международная эскалация, — будь то американо-китайская или американо-российская, — оправдает переход к новой социально-экономической формации. Однако оказалось, что подобных целей можно достичь без войн, даже локальных, но в рамках почти глобального локдауна. Россия, у которой есть свои вакцины и полный контроль над зоной своих стратегических интересов, в этом отношении находится в относительно комфортной ситуации. Что, конечно, не является для Москвы поводом терять бдительность.

- Как вы прогнозируете дальнейшее развитие отношений по линии США-Россия?

— Безусловно, декларативный рост напряженности возможен, скорее всего, с помощью розыгрыша карт «верховенство закона» и «права человека» (как бы смешно это ни звучало в контексте происходящего в США и Западной Европе). Очевидно, в ход пойдут привычные пешки: Украина, Прибалтика, двигаемые Варшавой «борцы за демократию» в Белоруссии, будут какие-то вялые попытки организовать «майданы» в самой России.

Русофобия в Польше исчезнет без поддержки Запада — политолог Рэнкас © vk.com, Конрад Ренкас

Скорее, вопрос не в том, что произойдёт, а когда: когда американцы откажутся от истощенных остатков Украины, когда они уйдут из Польши и Прибалтики, как долго они будут пытаться сохранять контроль над Европой, что в конечном итоге останется от почти несуществующего американского общества. Потому что всё это произойдет, и, вероятно, уже при нашей жизни — это почти наверняка.

А вот Россия останется. Просто нужно подождать, не уступать и делать своё дело.