"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом" - 10.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240510/1054915860.html
"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом"
"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом" - 10.05.2024 Украина.ру
"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом"
Украинцам важно сдержать наступление российских войск на свои территории для того, чтобы построить большой кордон для возможного "контрнаступа", либо заморозки конфликта. И для этого они будут использовать все имеющиеся в их руках возможности
2024-05-10T07:00
2024-05-10T07:00
новости
сергей храпач
киевский режим
контрнаступление
фсб
киев
украина
россия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1d/1054806686_0:130:1200:805_1920x0_80_0_0_35479d4c193e7c4d11d5cf9cfbe42b83.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.По мнению Храпача, в первую очередь ВСУ попытаются затруднить снабжение российской группировки всеми видами довольствия, это значит, что все силы они кинут на борьбу с логистикой.Он резюмировал, что переговорный процесс зависит от возможности сопротивляться одних и способности наступать других. Соответственно, у ВСУ есть задачи в этом направлении.В первой половине апреля Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ, заявив, что оно будет успешнее предыдущего и призвал западные страны "не отступать от своих обязательств по военным усилиям". Большинство экспертов сошлось в том, что такое обещание - последняя возможность хоть чем-то оправдать вымученный пакет американской помощи Киеву."Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеВ минувшую среду президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутРанее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронтеБуданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтамС тех пор стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки и Очеретино, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.Потери ВСУ за весь период СВО оцениваются в 500 тысяч военнослужащих.ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240425/1054737774.html
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1d/1054806686_0:17:1200:917_1920x0_80_0_0_4d0971ca5debfb82410989239c771d02.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей храпач, киевский режим, контрнаступление, фсб, киев, украина, россия, украина.ру
Новости, Сергей Храпач, киевский режим, контрнаступление, ФСБ, Киев, Украина, Россия, Украина.ру

"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом"

07:00 10.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 241 обр Сил ТРО / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 241 обр Сил ТРО / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Украинцам важно сдержать наступление российских войск на свои территории для того, чтобы построить большой кордон для возможного "контрнаступа", либо заморозки конфликта. И для этого они будут использовать все имеющиеся в их руках возможности
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
По мнению Храпача, в первую очередь ВСУ попытаются затруднить снабжение российской группировки всеми видами довольствия, это значит, что все силы они кинут на борьбу с логистикой.
"Как правило, это ближний или тактический тыл - там, где происходит перераспределение материальных ценностей и находятся армейские склады. По ним и будут наносить удары. Потому что, например, обстреливать или взрывать мост через Амур, условно говоря — это требует больших сил, средств, а эффекта будет ноль", - сказал Храпач.
Он резюмировал, что переговорный процесс зависит от возможности сопротивляться одних и способности наступать других. Соответственно, у ВСУ есть задачи в этом направлении.
В первой половине апреля Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ, заявив, что оно будет успешнее предыдущего и призвал западные страны "не отступать от своих обязательств по военным усилиям". Большинство экспертов сошлось в том, что такое обещание - последняя возможность хоть чем-то оправдать вымученный пакет американской помощи Киеву.
"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в мае
В минувшую среду президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.
Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
The Economist: американские деньги Киеву не помогут
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация.
"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте
Буданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтам
С тех пор стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки и Очеретино, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.
Потери ВСУ за весь период СВО оцениваются в 500 тысяч военнослужащих.
25 апреля, 22:50
ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist Мощное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в 2026-2027 годах, а до этого армия будет готовится к нему, говорится в статье The Economist
ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
НовостиСергей Храпачкиевский режимконтрнаступлениеФСБКиевУкраинаРоссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43Евгений Ющук: Если Россия сбросит бомбу на Париж из-за Украины, придётся решать много вопросов
08:00Как Галичина стала частью Русского мира
07:15Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было
07:00"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом"
06:45"Было бы неплохо пойти на Киев": эксперт о том, почему украинские элиты уже готовят запасные аэродромы
06:29Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ
06:15Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на Украине
05:59Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных
05:45Первые "200 лет войны самые сложные": эксперт о том, почему войска Запада станут "мальчиками для битья"
05:28Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы
05:14Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ
05:02Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа
04:45Аналитик предложил "рвануть тактический заряд" в ходе российских учений по применению ядерного оружия
04:31Вайнер об "Иностранном легионе" Франции: смерть американских граждан на Украине - это другое
04:15Подполковник ФСБ ответил, почему Россия не уничтожила ATACMS "на подвозе", и чем это в итоге грозит
04:00Ветеран-интернационалист рассказал, что происходит в Афганистане после бегства американских военных
19:00День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на Украине
18:07"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной
18:00"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест
17:45Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией
Лента новостейМолния