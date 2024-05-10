https://ukraina.ru/20240510/1054915860.html

"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом"

"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом" - 10.05.2024 Украина.ру

"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом"

Украинцам важно сдержать наступление российских войск на свои территории для того, чтобы построить большой кордон для возможного "контрнаступа", либо заморозки конфликта. И для этого они будут использовать все имеющиеся в их руках возможности

2024-05-10T07:00

2024-05-10T07:00

2024-05-10T07:00

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сергей храпач

киевский режим

контрнаступление

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.По мнению Храпача, в первую очередь ВСУ попытаются затруднить снабжение российской группировки всеми видами довольствия, это значит, что все силы они кинут на борьбу с логистикой.Он резюмировал, что переговорный процесс зависит от возможности сопротивляться одних и способности наступать других. Соответственно, у ВСУ есть задачи в этом направлении.В первой половине апреля Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ, заявив, что оно будет успешнее предыдущего и призвал западные страны "не отступать от своих обязательств по военным усилиям". Большинство экспертов сошлось в том, что такое обещание - последняя возможность хоть чем-то оправдать вымученный пакет американской помощи Киеву."Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеВ минувшую среду президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутРанее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронтеБуданов* предупредил Украину о трудной ситуации по всем фронтамС тех пор стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки и Очеретино, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.Потери ВСУ за весь период СВО оцениваются в 500 тысяч военнослужащих.ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240425/1054737774.html

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новости, сергей храпач, киевский режим, контрнаступление, фсб, киев, украина, россия, украина.ру