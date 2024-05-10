https://ukraina.ru/20240510/1055001224.html

Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины

Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины - 10.05.2024 Украина.ру

Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Черногузы Черновицкой области Украины, принадлежащий канонической Украинской православной церкви, захватила группа раскольников "Православной церкви Украины". Об этом сообщил "Союз православных журналистов"

2024-05-10T11:42

2024-05-10T11:42

2024-05-10T11:42

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По информации портала, захват произошел 8 мая. Раскольники ворвались на территорию храма и напали на прихожан, применив при этом слезоточивый газ."Они буквально выбрасывали мужчин и женщин, стоявших у дверей своего храма", - отмечает портал.После того как раскольники расправились с верующими, они срезали с дверей храма замки."Святыню захватили, все это время находившаяся на месте событий полиция бездействовала", - говорят очевидцы.Ранее в Кировоградской области Украины неизвестные подожгли дом, где молились верующие канонической Украинской православной церкви, после того, как киевский режим отнял у них храм в селе Коробчино.

https://ukraina.ru/20240425/1054715033.html

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новости, украина, черновицкая область, упц, раскольники, храм, захваты храмов