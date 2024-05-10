Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины - 10.05.2024 Украина.ру
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Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины - 10.05.2024 Украина.ру
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Черногузы Черновицкой области Украины, принадлежащий канонической Украинской православной церкви, захватила группа раскольников "Православной церкви Украины". Об этом сообщил "Союз православных журналистов"
2024-05-10T11:42
2024-05-10T11:42
новости
украина
черновицкая область
упц
раскольники
храм
захваты храмов
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По информации портала, захват произошел 8 мая. Раскольники ворвались на территорию храма и напали на прихожан, применив при этом слезоточивый газ."Они буквально выбрасывали мужчин и женщин, стоявших у дверей своего храма", - отмечает портал.После того как раскольники расправились с верующими, они срезали с дверей храма замки."Святыню захватили, все это время находившаяся на месте событий полиция бездействовала", - говорят очевидцы.Ранее в Кировоградской области Украины неизвестные подожгли дом, где молились верующие канонической Украинской православной церкви, после того, как киевский режим отнял у них храм в селе Коробчино.
https://ukraina.ru/20240425/1054715033.html
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новости, украина, черновицкая область, упц, раскольники, храм, захваты храмов
Новости, Украина, Черновицкая область, УПЦ, раскольники, храм, захваты храмов

Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины

11:42 10.05.2024
 
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Черногузы Черновицкой области Украины, принадлежащий канонической Украинской православной церкви, захватила группа раскольников "Православной церкви Украины". Об этом сообщил "Союз православных журналистов"
По информации портала, захват произошел 8 мая. Раскольники ворвались на территорию храма и напали на прихожан, применив при этом слезоточивый газ.
"Они буквально выбрасывали мужчин и женщин, стоявших у дверей своего храма", - отмечает портал.
После того как раскольники расправились с верующими, они срезали с дверей храма замки.
"Святыню захватили, все это время находившаяся на месте событий полиция бездействовала", - говорят очевидцы.
Ранее в Кировоградской области Украины неизвестные подожгли дом, где молились верующие канонической Украинской православной церкви, после того, как киевский режим отнял у них храм в селе Коробчино.
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 12:35
Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — ЗахароваМосква призывает международные организации помочь в ситуации с арестом наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения. Об этом заявила на брифинге 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
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