https://ukraina.ru/20240510/1055001224.html
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины - 10.05.2024 Украина.ру
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Черногузы Черновицкой области Украины, принадлежащий канонической Украинской православной церкви, захватила группа раскольников "Православной церкви Украины". Об этом сообщил "Союз православных журналистов"
2024-05-10T11:42
2024-05-10T11:42
2024-05-10T11:42
новости
украина
черновицкая область
упц
раскольники
храм
захваты храмов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102913/04/1029130427_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_c7164ccf5cc7aea679d9c9969e28dd70.jpg
По информации портала, захват произошел 8 мая. Раскольники ворвались на территорию храма и напали на прихожан, применив при этом слезоточивый газ."Они буквально выбрасывали мужчин и женщин, стоявших у дверей своего храма", - отмечает портал.После того как раскольники расправились с верующими, они срезали с дверей храма замки."Святыню захватили, все это время находившаяся на месте событий полиция бездействовала", - говорят очевидцы.Ранее в Кировоградской области Украины неизвестные подожгли дом, где молились верующие канонической Украинской православной церкви, после того, как киевский режим отнял у них храм в селе Коробчино.
https://ukraina.ru/20240425/1054715033.html
украина
черновицкая область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102913/04/1029130427_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_66e22f11fb627d807addbb5f47d3f321.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, черновицкая область, упц, раскольники, храм, захваты храмов
Новости, Украина, Черновицкая область, УПЦ, раскольники, храм, захваты храмов
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Черногузы Черновицкой области Украины, принадлежащий канонической Украинской православной церкви, захватила группа раскольников "Православной церкви Украины". Об этом сообщил "Союз православных журналистов"
По информации портала, захват произошел 8 мая. Раскольники ворвались на территорию храма и напали на прихожан, применив при этом слезоточивый газ.
"Они буквально выбрасывали мужчин и женщин, стоявших у дверей своего храма", - отмечает портал.
После того как раскольники расправились с верующими, они срезали с дверей храма замки.
"Святыню захватили, все это время находившаяся на месте событий полиция бездействовала", - говорят очевидцы.
Ранее в Кировоградской области Украины неизвестные подожгли дом, где молились верующие канонической Украинской православной церкви, после того, как киевский режим отнял у них храм в селе Коробчино.