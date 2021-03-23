Тина Кароль объяснила, зачем разговаривает с плюшевой пандой

Во время съемок звезда созвонилась со своим 12-летним сыном Вениамином, в конце видеосвязи артистка передала ребенку привет от плюшевого зверя.
«И панда love you too», — показала она мальчику панду.
На вопрос журналистов, почему в разговоре участвует панда и зачем артистка носит ее с собой, Кароль ответила, что это животное ассоциируется у нее с самым близким человеком.
«Если бы знали, что для меня значит панда в целом. Мой муж всегда был пандой», — сказал певица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЧАСТНИК ШОУ-БАЛЕТА ПОЛЯКОВОЙ РАСКРЫЛ СЕКРЕТЫ ЕЕ ЛИЧНОСТИ.
За продюсера Евгения Огира Тина Кароль вышла замуж в 2008 году, а в 2013-м мужчина умер от онкологии. У певицы остался от этого союза сын, сейчас мальчику 12 лет.
В последнее время исполнительнице приписывают роман с коллегой Даном Баланом, однако они оба никак не комментируют эти слухи.