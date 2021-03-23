Тина Кароль объяснила, зачем разговаривает с плюшевой пандой

Украинская певица Тина Кароль рассказала в эфире программы «ЖВЛ», которая 23 марта вышла на канале «1+1», зачем везде носит с собой игрушечную панду и иногда с ней разговаривает

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«И панда love you too», — показала она мальчику панду.

На вопрос журналистов, почему в разговоре участвует панда и зачем артистка носит ее с собой, Кароль ответила, что это животное ассоциируется у нее с самым близким человеком.

«Если бы знали, что для меня значит панда в целом. Мой муж всегда был пандой», — сказал певица.

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За продюсера Евгения Огира Тина Кароль вышла замуж в 2008 году, а в 2013-м мужчина умер от онкологии. У певицы остался от этого союза сын, сейчас мальчику 12 лет.

В последнее время исполнительнице приписывают роман с коллегой Даном Баланом, однако они оба никак не комментируют эти слухи.