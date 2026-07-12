https://ukraina.ru/20260712/na-kogo-zapad-katit-bochku-1081372764.html

На кого Запад "катит бочку"?

На кого Запад "катит бочку"? - 12.07.2026 Украина.ру

На кого Запад "катит бочку"?

В советской юности, помнится, попадалось немало хороших книг. Может, писали тогда лучше, а может, читали тогда по-другому. Но вот один роман просто потряс, даже на фоне солидных конкурентов. Это был исторический эпос Чабуа Амирэджиби "Дата Туташхиа"

2026-07-12T10:10

2026-07-12T10:10

2026-07-12T10:10

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Сюжет прост и велик. Столкнулись в непримиримом противостоянии два любящих друг друга брата. Один руководствовался исключительно собственной совестью. Другой верно служил закону. Один за свободу, другой за порядок. Один за вольную личность, другой за могучую державу… Грузия и сегодня в тисках этой дихотомии. Да и не только Грузия. Гамарджоба, новый мир!Жаль, что роман подзабылся. Но думаю, что время реинкарнации, ренессанса его богатых смыслов уже наступило.А я последний раз вспоминал эту притчу в маленькой тифлисской таверне с лидером "Мхедриони", одним из тогдашних руководителей страны Иоселиани. Под рукой у блистательного вора в законе и профессора эстетики была верная "сучка" - укороченный калаш, на поясе висел кованый нож. Вкушали утренний похмельный хаш и говорили, конечно же, о философии бытия.Я, нисколько не лукавя, убеждал Джабу Константиновича, что давно предчувствовал его приход в высшую власть. Именно потому, что читал "Дата Туташхиа".Там был пронзительный сюжет. На торговых кораблях никак не могли извести трюмных крыс. Ни специальные коты, ни даже бойцовские псы с ними не справлялись.Тогда в громадную бочку бросали сотню отборных крыс. Через некоторое время осталась одна тварь. Суперживотное! Та, которая смогла выжить, победить и сожрать всех остальных. Только вот в ходе отчаянной борьбы за выживание ее генный код перерождался. Она превращалась в "крысоеда". То есть уже не могла есть ничего, кроме своих конкурентов. Тогда ее и запускали в трюм. Стая исчезала.С просвещенным собеседником как раз и говорили о том, что в стране, пропитанной крысиным нарративом - озверением, криминальностью, алчностью, террором, жестокостью и пр., к власти сразу не может прийти ни вальяжный кот, ни добрый пес. Только родное этой стихии существо - своё по силе злобы и по всепобеждающей воле к жизни. Бесстрашное и бескомпромиссное, но, повторяюсь, беспредельно своё для актуальной среды.Поэтому и догадывался, кто, к примеру, придет к власти в Афганистане или Сирии. Поэтому предполагаю, кто в скором времени возглавит Украину. По "грузинской модели". На букву "М", если что. Но не то, что вы подумали - с большой буквы, а не маленькой.Только сейчас не об этом. Не о частностях, а о главном. Условный Запад поставил глобальный эксперимент. Много столетий он безраздельно хозяйничал в "планетарном трюме". Ресурсов в чужих тюках и узлах было немерено. Но вдруг нагрянула "многополярность". Каждый своё барахлишко стал упаковывать поплотнее. Посувереннее, так сказать. Прокусить еще можно, но уже с трудом. И возник на глазах феномен "крысиной бочки", где приходится пожирать друг друга.Этот образ может многое подсказать как в прикладном геополитическом плане, так и в генеральном векторе движения общественных сфер.На первом уровне картина понятна. Есть "бочка" по имени НАТО. Показательно, как на ее последнем толковище в Анкаре приняли беспрецедентно куцый документ, который запротоколировал переход Альянса к круговой обороне - 360 градусов. Раньше действующие члены чувствовали себя "в домике", сейчас - в "бочке"…А как они обнимали и целовали друг друга! Нет, пока не покусывали. Нет, пока не пожирали. Хотя… Вон, мудрая жена президента Эрдогана с испугом не дала поцеловать руку Макрону. Не потому, что правоверная. Знает, что упыротый может не облобызать, а отхватить конечность по локоть.К этому всё идет, судя по их истерическим спорам о финансировании организации. Или о равном доступе к новым поколениям вооружения. Или о Гренландии. Еще был и многозначительный подарок турецкого президента лидерам Альянса - заряженные пистолеты. В "бочке" отличное эхо?Хотя пока держатся. Пятерочка выручает! То есть пятая статья устава Альянса про взаимоподдержку. Правда, осталось пятерке жить недолго. До первого серьезного блудняка троебалтов. А они, крысята, не удержатся.Вот тогда-то в бочкотаре и начнется реальная грызня. В ее предчувствии уже натужно-потужно рождается "ракетная коалиция" - Британия, Германия, Франция, Нидерланды и, конечно же, Украина.Что-то мне подсказывает, что праху мажорных Нидерландов придется нести на холмик пару голландских тюльпанов. Ну, если что останется от страны.Подслеповатая нынешняя Франция во главе с упомянутым Макроном-Базилио в непроницаемых очках вряд ли увидит свет будущего.Британия уже задохнулась под потным валом иммигрантов. Стармер почти не дышит. Иншааллах!Даже Германия, покусанная Польшей, вряд ли уцелеет. Двухметровый канцлер высох как маковая соломка. Выдохшаяся минералочка без газа…Вот будет фокус, если "крысоедом" окажется незалежная! Забавный поворот? Но, глядя как перед украинским пацюком на турецком саммите сгибался в поклоне генсек Рютте, я бы не смеялся…Но сейчас о самом главном. В одной западной "бочке выживания" оказались не только страны, но и целые общественные сферы: экономика, культура, спорт, религия, политика.Первой сожрали, твари, экономику. Когда те же бундеса умылись взорванным "Северным потоком", когда ненависть поставили выше целесообразности, когда разрушили промышленность, когда бюргерский инстинкт выгоды заменили химерой реванша, стало ясно - западную экономику политика схарчила с потрохами.Культуру прикончили еще быстрее. Стоит перегрызть сухожилия правде — и культура не жилец: сразу гибнет кинематограф, литература, музыка… Где великое итальянское кино? А французский душевный шансон? А немецкая мудрая литература? А британские бит-группы? Ау?Теперь "всё будет Украина". Точнее - "95-й Квартал"…Смешно со спортом получилось. Думал, крупные твари пожалеют мышонка. Ан нет. Когда рыжий Дональд отменил одним звонком в ФИФА красную карточку форварду Фоларину Балогуну, осталось перекреститься. Даже бесноватый фюрер не вмешивался в ход Олимпиады на своей территории. За мировой спорт буду пить стоя и не чокаясь.Про то, как бесноватая политика сжевала по ходу религию, и говорить не стану. Нам бы с земными делами разобраться…Короче, политика на Западе подмяла, растерзала, схарчила полностью все остальные общественные сферы. Она весь свой мир превратила в сплошную "политинформацию"…Утешают две вещи. Во-первых, то, что мы каким-то чудом почти выпрыгнули из этой бочки. "Почти", потому что по инерции еще копируем и копируем их модели.Та же горючка была б без проблем на наших заправках, если б политика занималась не сменой "шестерок" профильных корпораций, как на Западе, а козырной сменой форм собственности. Но это отдельный, большой разговор…А во-вторых, было знамение. Сборная Штатов оглушительно проиграла на мундиале. Видимо, политика может сожрать почти всё. Кроме самой жизни. Сам Всевышний - свидетель. О последних событиях культуры - в материале Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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мнения, запад, грузия, украина, нато