https://ukraina.ru/20260712/miroshnik-evropa-budet-voevat-s-rossiey-poka-ukraina-ne-zakonchitsya-1081375189.html

Мирошник: Европа будет воевать с Россией "пока Украина не закончится"

Мирошник: Европа будет воевать с Россией "пока Украина не закончится" - 12.07.2026 Украина.ру

Мирошник: Европа будет воевать с Россией "пока Украина не закончится"

Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину до тех пор, пока та "не закончится". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2026-07-12T12:28

2026-07-12T12:28

2026-07-12T12:29

новости

украина

родион мирошник

сергей лавров

запад

совет федерации

украина.ру

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073506101_0:0:1169:658_1920x0_80_0_0_7aaafc8f12c32183e927066541a4b309.jpg

Запад продолжит накачивать Украину деньгами и оружием, пока она существует как субъект. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Европа сориентировалась на то, что она будет выделять колоссальные деньги на достаточно продолжительный промежуток времени для того, чтобы поддерживать ведение Украиной военных действий, наверное, до того момента, пока Украина не закончится", — сказал дипломат.Он также предположил, что после Украины в эту "очередь" могут быть поставлены другие европейские страны — например, прибалтийские государства, Польша, Румыния и другие.По словам Мирошника, Запад сегодня существует в рамках собственной извращённой логики, готов переворачивать любую информацию в пользу Киева и блокировать любые расследования в отношении украинских властей.Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что жёсткое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о недоверии Западу в переговорах по Украине является оправданным. Подробнее в материале В Совфеде поддержали жёсткое заявление Лаврова о переговорах с ЗападомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, родион мирошник, сергей лавров, запад, совет федерации, украина.ру, россия