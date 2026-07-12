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Европейцы скорбят о Линдси Грэме*

Европейцы скорбят о Линдси Грэме* - 12.07.2026 Украина.ру

Европейцы скорбят о Линдси Грэме*

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и политики из Прибалтики выступили со скорбными заявлениями в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*

2026-07-12T12:40

2026-07-12T12:40

2026-07-12T12:40

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Грэм* был одним из главных поборников спонсирования Украины в Вашингтоне и отдельно в Республиканской партии. Глава ЕК отметила его вклад в поддержку Киева и трансатлантического единства. Аналогичные соболезнования опубликовали представители европейской "партии войны".Накануне сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев и на встрече с Владимиром Зеленским заявил о подготовке новых санкций в отношении России. Подробнее в материале Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляРанее сенатор неоднократно выступал с заявлениями о необходимости поставок вооружений Украине, отмечая, что США будут продавать европейцам большое количество оружия, которое "может помочь Украине".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, киев, линдси грэм, владимир зеленский, еврокомиссия, республиканская партия, урсула фон дер ляйен