Европейцы скорбят о Линдси Грэме* - 12.07.2026 Украина.ру
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Европейцы скорбят о Линдси Грэме*
Европейцы скорбят о Линдси Грэме* - 12.07.2026 Украина.ру
Европейцы скорбят о Линдси Грэме*
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и политики из Прибалтики выступили со скорбными заявлениями в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*
2026-07-12T12:40
2026-07-12T12:40
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владимир зеленский
еврокомиссия
республиканская партия
урсула фон дер ляйен
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Грэм* был одним из главных поборников спонсирования Украины в Вашингтоне и отдельно в Республиканской партии. Глава ЕК отметила его вклад в поддержку Киева и трансатлантического единства. Аналогичные соболезнования опубликовали представители европейской "партии войны".Накануне сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев и на встрече с Владимиром Зеленским заявил о подготовке новых санкций в отношении России. Подробнее в материале Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляРанее сенатор неоднократно выступал с заявлениями о необходимости поставок вооружений Украине, отмечая, что США будут продавать европейцам большое количество оружия, которое "может помочь Украине".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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452
60
новости, украина, россия, киев, линдси грэм, владимир зеленский, еврокомиссия, республиканская партия, урсула фон дер ляйен
Новости, Украина, Россия, Киев, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Республиканская партия, Урсула фон дер Ляйен

Европейцы скорбят о Линдси Грэме*

12:40 12.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и политики из Прибалтики выступили со скорбными заявлениями в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*
Грэм* был одним из главных поборников спонсирования Украины в Вашингтоне и отдельно в Республиканской партии. Глава ЕК отметила его вклад в поддержку Киева и трансатлантического единства.
Аналогичные соболезнования опубликовали представители европейской "партии войны".
Накануне сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев и на встрече с Владимиром Зеленским заявил о подготовке новых санкций в отношении России. Подробнее в материале Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
Ранее сенатор неоднократно выступал с заявлениями о необходимости поставок вооружений Украине, отмечая, что США будут продавать европейцам большое количество оружия, которое "может помочь Украине".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаРоссияКиевЛиндси ГрэмВладимир ЗеленскийЕврокомиссияРеспубликанская партияУрсула фон дер Ляйен
 
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