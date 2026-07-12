Европейцы скорбят о Линдси Грэме*
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и политики из Прибалтики выступили со скорбными заявлениями в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*
Грэм* был одним из главных поборников спонсирования Украины в Вашингтоне и отдельно в Республиканской партии. Глава ЕК отметила его вклад в поддержку Киева и трансатлантического единства.
Аналогичные соболезнования опубликовали представители европейской "партии войны".
Накануне сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев и на встрече с Владимиром Зеленским заявил о подготовке новых санкций в отношении России. Подробнее в материале Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
Ранее сенатор неоднократно выступал с заявлениями о необходимости поставок вооружений Украине, отмечая, что США будут продавать европейцам большое количество оружия, которое "может помочь Украине".
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*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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