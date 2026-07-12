https://ukraina.ru/20260712/vokrug-bulgakova-svet-i-pokoy-1081056082.html

"Вокруг Булгакова": свет и покой

"Вокруг Булгакова": свет и покой - 12.07.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": свет и покой

Противопоставление, обозначенное в главе 29 действительно загадочно – ведь речь идёт о вознаграждении мастера за хорошо сделанную работу, однако подходы имеющих мнение по этому поводу персонажей не совпадают. Объяснение этому может быть как богословское, так и житейское – в реалиях жизни мастера

2026-07-12T12:00

2026-07-12T12:00

2026-07-12T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

русская литература

роман

писатель

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"– Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?– Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берёте его к себе, в свет?– Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий".Начнём с самого очевидного. Если в романе изложена библейская история, то свет – рай, а покой – ад. Так ли это?Начнём с того, что само противопоставление – ложное. Сравнивать "свет" и "покой" всё равно, что сравнивать красное и квадратное. Т.е., это отдельные характеристики явлений, принятые за название знающими сущностями. Т.е., в "свете" не обязательно покой, в "покое" – не обязательно темно. Реальность многообразнее использованных названий.Проверим. Описания ада и рая у Булгакова есть. Рай описан в сне Алексея Турбина в "Белой гвардии", ад – в сне Маргариты. Разумеется, описания условные – с поправкой на искажение во сне и понимание человеком ещё живым. Но за неимением гербовой пишем на обычной.Итак, если верить турбинскому пересказу речи вахмистра Жилина, то в "свете" как раз спокойно. Там, с одной стороны идёт обычная служба мирного времени (не без баб-с – как сказал бы Жилин, да он, собственно, и сказал), но в то же время в одном объёме присутствует и условный белогвардеец Най-Турс и безусловные большевики с Перекопа 1920 года. И конфликты межу ними не предполагаются.Очень важный внешний признак – глаза. И у Жилина, и у Най-Турса они "чисты, бездонны, освещены изнутри". Показатель внутреннего спокойствия.Ад во сне Маргариты – безнадёжная унылость, в которой "так и тянет повеситься на этой осине у мостика". Внешне всё спокойно и даже свет есть (более того, время года обозначено как ранняя весна, что само по себе выглядит оптимистично).Но вот опять же внешний показатель – у мастера во сне Маргариты "глаза больные, встревоженные". И если Турбин спокойно говорит с Жилиным и даже пропускает мимо ушей намёк на будущую смерть Николеньки, то тут "захлёбываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала…"Когда потом Маргарита рассказывает мастеру, как ему будет хорошо в покое, мы имеем все основания ей верить только отчасти. Внутреннего покоя там нет, да и вообще всё выглядит непрезентабельно, но есть важная оговорка – "вот адское место для живого человека!" Для живого! Мастер и Маргарита на момент сна живы. В "покой" они попадают после смерти и логично предположить, что восприятие той же самой картинки будет уже другим. Вплоть до того, что "корявый мостик" из сна Маргариты становится "каменистым, мшистым" в вечном приюте. Корявым он от этого быть не перестал, но достаточно поменять угол зрения…Сам ручеёк не иначе как Стикс. Для живого человека даже сама попытка его пересечь сопряжена с усилием (что и видно во сне), а для мёртвого всё нормально – перешли мостик и потопали дальше.Ну и покой в "покое" тоже есть – относительный: гости мастера "не встревожат". Тут речь не о характере вестей, а о реакции на них – мёртвым нет дела до живых, а у них самих ничего не происходит.На этом фоне понятно, почему Левий говорит о "покое" печальными голосом.Во-первых – он-то живой (Иисус обещал своим учениям жизнь вечную), ему это место неприятно, как и Маргарите во сне.Во-вторых – мастер перестал быть творцом. Причём случилось это даже до того, как "память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать". Ещё на момент извлечения он называет себя никем, роман ему ненавистен, делать он ничего не хочет… Рай точно не для него, хотя в сне Турбина намёков на сохранение там творческих сил человека вроде бы нет (тут вообще философский вопрос – есть ли место творчеству там, где нет противоречий?)В литературе встречается мнение, что противопоставление "света" и "покоя" имеет отношение к жизни самого Булгакова и к судьбе его "закатного романа". "Свет", это, буквально, "выход в свет" романа и его автора, который самому писателю сулил скорее неприятности ("я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных было 3, враждебно-ругательных – 298"). "Покой" – ах, оставьте меня в покое, всё равно кроме ругани от вас ничего не дождёшься…Никак не можем согласиться с такой точкой зрения.С одной стороны, общеизвестно, что Булгаков не писал "в стол". Он предполагал возможность публикации своих произведений. Даже таких однозначно непроходных с цензурной точки зрения как "Собачье сердце" (в СССР эта повесть впервые была опубликована только во времена Перестройки). Т.е., его-то выбор в любом случае был в пользу "света", да и сам он по жизни был человеком беспокойным, что подчёркнуто и в его фамилии, и в фамилии его героев: "булгак" – тюркское слово, означающее беспокойного человека, а украинское слово "турбуваты(ся)" – волновать, волноваться о чём-либо.С другой стороны, Левий и не говорит о своём собственном выборе – он говорит о том, что мастер "заслужил". А заслуги у него… так себе. Да, роман его написан, извините за тавтологию, мастерски. Но сам-то он вдохновлён Воландом и показывает его версию новозаветной истории – с не особенно привлекательным образом Иешуа, откровенно непривлекательным – Левия, искажённым представлением об учении "бродячего философа" и евангелиях (по тексту их содержание на коленке определяют Пилат и Афраний), самое главное – без воскрешения.Иешуа мог понравиться стиль и могло понравиться то, как обошёлся автор с первосвященниками и Иудой, но он вполне отдавал себе отчёт в соблазнительности такой трактовки и вполне логично пришёл к выводу, что мастер заслужил покой и забвение.Собственно, это и происходит – мастер умирает (дважды), его роман сгорает (дважды). Он, правда, оставляет ученика – Ивана Бездомного, но ученик, насколько видно из эпилога, дело его не продолжает прямо. Можно только предположить, что в ИФЛИ он занимается этим периодом и трактует его с точки зрения исторического материализма, который, судя по всему, устраивает Воланда, но прямых указаний на это нет.Да и лично мастер отнюдь не праведник – при всей своей литературной одарённости он прелюбодей и подвержен унынию (благодаря чему предаёт и свой роман, и Маргариту, значит и самого себя, поскольку реализовался он через творчество и любовь), так что два смертных греха в наличии. Правда, не напрягаясь особо можно в его образе обнаружить четыре добродетели – умеренность, любовь, усердие и смирение.Впрочем, в евангелии от Марка сказано: апостолы "чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу". Но в случае с мастером Бог вмешиваться не стал. Причём сатана этому обстоятельству удивлён – с его точки зрения мастер достоин большего вознаграждения. Он, очевидно, не считает, что роман мастера несёт вред делу Бога (опять же вспоминаем эпиграф – "часть вечной силы я, всегда желавший зла, творившей лишь благое"). Но его мнением никто не интересуется…

https://ukraina.ru/20260705/vokrug-bulgakova-ieshua-i-solntse--1080990643.html

https://ukraina.ru/20250504/vokrug-bulgakova-providcheskiy-son-margarity-1062569274.html

https://ukraina.ru/20250511/1027534110.html

https://ukraina.ru/20260510/vokrug-bulgakova-cherty-k-portretu-mastera-1078547377.html

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история, михаил булгаков, мастер и маргарита, русская литература, роман, писатель