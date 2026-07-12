ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО
ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО
Армия России ночью нанесла групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине, передает Минобороны России. Об этом и других военных новостях 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-12T08:56
2026-07-12T08:56
сво
спецоперация
россия
одесса
украина
сергей собянин
андрей марочко
украина.ру
укрэнерго
харьковоблэнерго
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ВС РФ ночью атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.К другим новостям:🟥 В Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, сообщают местные власти. После второго удара начался пожар;🟥 В Белгородской области скончался 13-летний мальчик, раненный в результате атаки украинского дрона в Грайвороне. Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии в детской областной клинической больнице — врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью;🟥 ПВО сбила еще семь беспилотников, летевших на Москву, передает мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток над Московским регионом сбили уже 21 БПЛА;🟥 ПВО за ночь сбила 349 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ.БПЛА сбиты в том числе над Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями;🟥 Российские бойцы продолжают расширять зону контроля у Иволжанского Сумской области, наступая на запад и восток от поселения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;🟥 Движение на участке трассы М-4 "Дон"в южном направлении полностью восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее движение перекрывали из-за обнаружения обломков дрона на 885-м километре;🟥 В Харькове и Одессе начались перебои с электроснабжением. Власти Харькова сообщили, что проблемы возникли из-за технических сбоев в сетях "Укрэнерго" и "Харьковоблэнерго". В Одесском районе ДТЭК сослалась на локальную аварию. При этом оба региона подвергались ночью интенсивным ударам.В интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт и историк Владимир Носков заявил, что бои за Славянск и Краматорск фактически уже ведутся, а сами города он назвал "детинцем" всей оборонительной системы. При этом, по его мнению, их штурм может оказаться менее сложным, чем взятие Авдеевки и Угледара, поскольку рельеф местности более благоприятен для наступающих.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, одесса, украина, сергей собянин, андрей марочко, украина.ру, укрэнерго, харьковоблэнерго
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Украина, Сергей Собянин, Андрей Марочко, Украина.ру, Укрэнерго, Харьковоблэнерго

ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО

08:56 12.07.2026
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP / Andrew Kravchenko
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Армия России ночью нанесла групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине, передает Минобороны России. Об этом и других военных новостях 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
ВС РФ ночью атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
К другим новостям:
🟥 В Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, сообщают местные власти. После второго удара начался пожар;
🟥 В Белгородской области скончался 13-летний мальчик, раненный в результате атаки украинского дрона в Грайвороне. Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии в детской областной клинической больнице — врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью;
🟥 ПВО сбила еще семь беспилотников, летевших на Москву, передает мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток над Московским регионом сбили уже 21 БПЛА;
🟥 ПВО за ночь сбила 349 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ.
БПЛА сбиты в том числе над Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями;
🟥 Российские бойцы продолжают расширять зону контроля у Иволжанского Сумской области, наступая на запад и восток от поселения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;
🟥 Движение на участке трассы М-4 "Дон"в южном направлении полностью восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее движение перекрывали из-за обнаружения обломков дрона на 885-м километре;
🟥 В Харькове и Одессе начались перебои с электроснабжением. Власти Харькова сообщили, что проблемы возникли из-за технических сбоев в сетях "Укрэнерго" и "Харьковоблэнерго".
В Одесском районе ДТЭК сослалась на локальную аварию. При этом оба региона подвергались ночью интенсивным ударам.
В интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт и историк Владимир Носков заявил, что бои за Славянск и Краматорск фактически уже ведутся, а сами города он назвал "детинцем" всей оборонительной системы. При этом, по его мнению, их штурм может оказаться менее сложным, чем взятие Авдеевки и Угледара, поскольку рельеф местности более благоприятен для наступающих.
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