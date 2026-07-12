https://ukraina.ru/20260712/vs-rf-nanesli-udary-po-portam-odessy-i-chernomorska-novosti-svo-1081370050.html
ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО
ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО
Армия России ночью нанесла групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине, передает Минобороны России. Об этом и других военных новостях 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-12T08:56
2026-07-12T08:56
2026-07-12T08:56
сво
спецоперация
россия
одесса
украина
сергей собянин
андрей марочко
украина.ру
укрэнерго
харьковоблэнерго
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ВС РФ ночью атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.К другим новостям:🟥 В Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, сообщают местные власти. После второго удара начался пожар;🟥 В Белгородской области скончался 13-летний мальчик, раненный в результате атаки украинского дрона в Грайвороне. Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии в детской областной клинической больнице — врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью;🟥 ПВО сбила еще семь беспилотников, летевших на Москву, передает мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток над Московским регионом сбили уже 21 БПЛА;🟥 ПВО за ночь сбила 349 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ.БПЛА сбиты в том числе над Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями;🟥 Российские бойцы продолжают расширять зону контроля у Иволжанского Сумской области, наступая на запад и восток от поселения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;🟥 Движение на участке трассы М-4 "Дон"в южном направлении полностью восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее движение перекрывали из-за обнаружения обломков дрона на 885-м километре;🟥 В Харькове и Одессе начались перебои с электроснабжением. Власти Харькова сообщили, что проблемы возникли из-за технических сбоев в сетях "Укрэнерго" и "Харьковоблэнерго". В Одесском районе ДТЭК сослалась на локальную аварию. При этом оба региона подвергались ночью интенсивным ударам.В интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт и историк Владимир Носков заявил, что бои за Славянск и Краматорск фактически уже ведутся, а сами города он назвал "детинцем" всей оборонительной системы. При этом, по его мнению, их штурм может оказаться менее сложным, чем взятие Авдеевки и Угледара, поскольку рельеф местности более благоприятен для наступающих.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, одесса, украина, сергей собянин, андрей марочко, украина.ру, укрэнерго, харьковоблэнерго
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Украина, Сергей Собянин, Андрей Марочко, Украина.ру, Укрэнерго, Харьковоблэнерго
ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО
Армия России ночью нанесла групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине, передает Минобороны России. Об этом и других военных новостях 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
ВС РФ ночью атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
🟥 В Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, сообщают местные власти. После второго удара начался пожар;
🟥 В Белгородской области скончался 13-летний мальчик, раненный в результате атаки украинского дрона в Грайвороне. Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии в детской областной клинической больнице — врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью;
🟥 ПВО сбила еще семь беспилотников, летевших на Москву, передает мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток над Московским регионом сбили уже 21 БПЛА;
🟥 ПВО за ночь сбила 349 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ.
БПЛА сбиты в том числе над Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями;
🟥 Российские бойцы продолжают расширять зону контроля у Иволжанского Сумской области, наступая на запад и восток от поселения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;
🟥 Движение на участке трассы М-4 "Дон"в южном направлении полностью восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее движение перекрывали из-за обнаружения обломков дрона на 885-м километре;
🟥 В Харькове и Одессе начались перебои с электроснабжением. Власти Харькова сообщили, что проблемы возникли из-за технических сбоев в сетях "Укрэнерго" и "Харьковоблэнерго".
В Одесском районе ДТЭК сослалась на локальную аварию. При этом оба региона подвергались ночью интенсивным ударам.
В интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт и историк Владимир Носков заявил
, что бои за Славянск и Краматорск фактически уже ведутся, а сами города он назвал "детинцем" всей оборонительной системы. При этом, по его мнению, их штурм может оказаться менее сложным, чем взятие Авдеевки и Угледара, поскольку рельеф местности более благоприятен для наступающих.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру