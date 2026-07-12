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В Черниговской области уничтожен склад вооружения ВСУ. Новости СВО
В Черниговской области уничтожен склад вооружения ВСУ. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
В Черниговской области уничтожен склад вооружения ВСУ. Новости СВО
ВС РФ уничтожили склад вооружения ВСУ в населенном пункте Кучиновка Черниговской области, передаёт Минобороны.
2026-07-12T11:21
2026-07-12T11:21
2026-07-12T11:34
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спецоперация
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черниговская область
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минобороны
вооруженные силы украины
росавиация
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По данным Минобороны РФ, в населённом пункте Кучиновка Черниговской области располагался склад с беспилотниками и комплектующими для них. Ведомство опубликовало кадры удара по объекту с применением БПЛА "Герань".Коротко о других новостях:🟥 БПЛА взорвался возле корпуса детского отделения медсанчасти Энергодара, заявил глава города Максим Пухов. Никто не пострадал;🟥 Ограничения ввели в аэропорту Жуковский, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает Росавиация;🟥 Сбиты еще три дрона на подлете к Москве, сообщает мэр Сергей Собянин. Общее число беспилотников, сбитых над Московским регионом с начала суток, достигло 29;🟥 Новые удары нанесены по целям ВСУ в Одесской области;🟥 Российские военные ударили "Геранью" по газораспределительной станции в Краматорске в ДНР, используемой в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает Росавиация. В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 12 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Черноморске и Одессе. Подробнее в материале В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и ОдессаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, черниговская область, одесса, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, Черниговская область, Одесса, Сергей Собянин, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Росавиация
В Черниговской области уничтожен склад вооружения ВСУ. Новости СВО
11:21 12.07.2026 (обновлено: 11:34 12.07.2026)
ВС РФ уничтожили склад вооружения ВСУ в населенном пункте Кучиновка Черниговской области, передаёт Минобороны.
По данным Минобороны РФ, в населённом пункте Кучиновка Черниговской области располагался склад с беспилотниками и комплектующими для них. Ведомство опубликовало кадры удара по объекту с применением БПЛА "Герань".
Коротко о других новостях:
🟥 БПЛА взорвался возле корпуса детского отделения медсанчасти Энергодара, заявил глава города Максим Пухов. Никто не пострадал;
🟥 Ограничения ввели в аэропорту Жуковский, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает Росавиация;
🟥 Сбиты еще три дрона на подлете к Москве, сообщает мэр Сергей Собянин. Общее число беспилотников, сбитых над Московским регионом с начала суток, достигло 29;
🟥 Новые удары нанесены по целям ВСУ в Одесской области;
🟥 Российские военные ударили "Геранью" по газораспределительной станции в Краматорске в ДНР, используемой в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает Росавиация.
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 12 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Черноморске и Одессе. Подробнее в материале В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса
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