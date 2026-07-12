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Скончался сенатор США Линдси Грэм*

Скончался сенатор США Линдси Грэм* - 12.07.2026 Украина.ру

Скончался сенатор США Линдси Грэм*

Американский сенатор Линдси Грэм умер после непродолжительной болезни. Об этом сообщает офис сенатора

2026-07-12T09:46

2026-07-12T09:46

2026-07-12T09:46

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В США скончался сенатор Линдси Грэм*. Как сообщил его офис на странице политика в соцсети X, смерть наступила вечером 11 июля от непродолжительной и внезапной болезни."Вечером в субботу 11 июля (по местному времени - ред.) сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни", - говорится в заявлении опубликованном на странице политика в соцсети X.Накануне сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев и на встрече с Владимиром Зеленским заявил о подготовке новых санкций в отношении России. Подробнее в материале Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляРанее сенатор неоднократно выступал с заявлениями о необходимости поставок вооружений Украине, отмечая, что США будут продавать европейцам большое количество оружия, которое "может помочь Украине".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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