Скончался сенатор США Линдси Грэм*
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
Американский сенатор Линдси Грэм умер после непродолжительной болезни. Об этом сообщает офис сенатора
В США скончался сенатор Линдси Грэм*. Как сообщил его офис на странице политика в соцсети X, смерть наступила вечером 11 июля от непродолжительной и внезапной болезни.
"Вечером в субботу 11 июля (по местному времени - ред.) сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни", - говорится в заявлении опубликованном на странице политика в соцсети X.
Накануне сенатор Линдси Грэм* прибыл в Киев и на встрече с Владимиром Зеленским заявил о подготовке новых санкций в отношении России. Подробнее в материале Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июля
Ранее сенатор неоднократно выступал с заявлениями о необходимости поставок вооружений Украине, отмечая, что США будут продавать европейцам большое количество оружия, которое "может помочь Украине".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на