Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани
В возрасте 74 лет скончался бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, правивший страной 18 лет и считающийся основателем современного государства. О его смерти объявила канцелярия действующего эмира
В воскресенье утром ушёл из жизни бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани. Ему было 74 года. О смерти основателя современного государства сообщила канцелярия эмира.
"С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжёлой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушёл из жизни сегодня утром... в возрасте 74 лет", — говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.
Хамад бен Халифа Аль Тани управлял Катаром 18 лет. Даже после передачи власти сыну он продолжал пользоваться влиянием и любовью в стране. Его считают основателем современного Катара, во многом определившим его нынешний облик и роль на мировой арене.
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