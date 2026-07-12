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Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани

Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани - 12.07.2026 Украина.ру

Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани

В возрасте 74 лет скончался бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, правивший страной 18 лет и считающийся основателем современного государства. О его смерти объявила канцелярия действующего эмира

2026-07-12T12:07

2026-07-12T12:07

2026-07-12T12:07

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В воскресенье утром ушёл из жизни бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани. Ему было 74 года. О смерти основателя современного государства сообщила канцелярия эмира."С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжёлой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушёл из жизни сегодня утром... в возрасте 74 лет", — говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.Хамад бен Халифа Аль Тани управлял Катаром 18 лет. Даже после передачи власти сыну он продолжал пользоваться влиянием и любовью в стране. Его считают основателем современного Катара, во многом определившим его нынешний облик и роль на мировой арене.В июне на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несёт огромные потери в ходе конфликта с Россией. Подробнее в материале Украина несет огромные потери - ТрампБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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