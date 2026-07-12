Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани - 12.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260712/umer-osnovatel-sovremennogo-katara--byvshiy-emir-khamad-ben-khalifa-al-tani-1081373934.html
Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани
Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани - 12.07.2026 Украина.ру
Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани
В возрасте 74 лет скончался бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, правивший страной 18 лет и считающийся основателем современного государства. О его смерти объявила канцелярия действующего эмира
2026-07-12T12:07
2026-07-12T12:07
новости
катар
украина
дональд трамп
украина.ру
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101874/80/1018748090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_56759d86ab0fdbbb84abd1115d96de97.jpg
В воскресенье утром ушёл из жизни бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани. Ему было 74 года. О смерти основателя современного государства сообщила канцелярия эмира."С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжёлой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушёл из жизни сегодня утром... в возрасте 74 лет", — говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.Хамад бен Халифа Аль Тани управлял Катаром 18 лет. Даже после передачи власти сыну он продолжал пользоваться влиянием и любовью в стране. Его считают основателем современного Катара, во многом определившим его нынешний облик и роль на мировой арене.В июне на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несёт огромные потери в ходе конфликта с Россией. Подробнее в материале Украина несет огромные потери - ТрампБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
катар
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101874/80/1018748090_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_952371f13df8a463640df083612caeee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, катар, украина, дональд трамп, украина.ру, сша
Новости, Катар, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, США

Умер основатель современного Катара — бывший эмир Хамад бен Халифа Аль Тани

12:07 12.07.2026
 
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкГорода мира. Доха
Города мира. Доха - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В возрасте 74 лет скончался бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, правивший страной 18 лет и считающийся основателем современного государства. О его смерти объявила канцелярия действующего эмира
В воскресенье утром ушёл из жизни бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани. Ему было 74 года. О смерти основателя современного государства сообщила канцелярия эмира.
"С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжёлой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушёл из жизни сегодня утром... в возрасте 74 лет", — говорится в сообщении канцелярии в соцсети X.
Хамад бен Халифа Аль Тани управлял Катаром 18 лет. Даже после передачи власти сыну он продолжал пользоваться влиянием и любовью в стране. Его считают основателем современного Катара, во многом определившим его нынешний облик и роль на мировой арене.
В июне на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несёт огромные потери в ходе конфликта с Россией. Подробнее в материале Украина несет огромные потери - Трамп
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКатарУкраинаДональд ТрампУкраина.руСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:25Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
17:34Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией
17:28Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
16:57Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины
16:53Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА
16:47В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона
16:24Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине
16:00Авиатор-пионер №3 Уточкин: 150 лет четырежды разбивавшемуся одесситу, умершему в психбольнице
15:45Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины
15:33ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые
14:59В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО
14:42Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
14:34Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев
14:03Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
14:03За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек
13:40Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом
13:30Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
13:20"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе
13:14Памятник за предательство? Стоякин о странной судьбе обер-предателя в истории России
13:00Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Лента новостейМолния