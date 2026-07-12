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"Удары по Украине должны принести результат": Леонков о следующем шаге эскалации
"Удары по Украине должны принести результат": Леонков о следующем шаге эскалации - 12.07.2026 Украина.ру
"Удары по Украине должны принести результат": Леонков о следующем шаге эскалации
Россия тоже начала подниматься по лестнице эскалации. Это видно по тому, что сейчас происходит на Украине. Мы уничтожаем всю инфраструктуру, обеспечивающую киевскому режиму удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-12T04:30
2026-07-12T04:30
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Отвечая на вопрос о том, стоит ли России наращивать удары по Киеву, чтобы избежать ударов по Европе, Леонков заявил, что эффективность атак по украинской инфраструктуре станет критерием для принятия решения о следующем шаге эскалации. По его словам, если после этих ударов количество ракетно-дроновых атак на российскую территорию сократится, задачу можно будет считать выполненной."А если после наших налетов количество дальних БПЛА у противника не снизится, нам придется сделать следующий шаг по лестнице эскалации – рассматривать те самые европейские объекты из списка Минобороны как законные цели", — пояснил аналитик.Основной объем поставок на Украину, по данным эксперта, включает беспилотники и экспериментальные комплексы разных стран. "Их тестируют в боевых условиях относительно того, способны ли они бороться с нашими "Геранями". Но результаты показали, что такая британская экспериментальная установка была уничтожена в ходе очередного удара по украинским объектам", — отметил Леонков.Такой баланс, по словам собеседника, свидетельствует о том, что Европа участвует в конфликте, но стремится оставаться в тени, "чтобы тень от этого конфликта на нее не попала".Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про консолидацию Запада и итоги саммита НАТО — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
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"Удары по Украине должны принести результат": Леонков о следующем шаге эскалации
Россия тоже начала подниматься по лестнице эскалации. Это видно по тому, что сейчас происходит на Украине. Мы уничтожаем всю инфраструктуру, обеспечивающую киевскому режиму удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос о том, стоит ли России наращивать удары по Киеву, чтобы избежать ударов по Европе, Леонков заявил, что эффективность атак по украинской инфраструктуре станет критерием для принятия решения о следующем шаге эскалации.
По его словам, если после этих ударов количество ракетно-дроновых атак на российскую территорию сократится, задачу можно будет считать выполненной.
"А если после наших налетов количество дальних БПЛА у противника не снизится, нам придется сделать следующий шаг по лестнице эскалации – рассматривать те самые европейские объекты из списка Минобороны как законные цели", — пояснил аналитик.
Основной объем поставок на Украину, по данным эксперта, включает беспилотники и экспериментальные комплексы разных стран. "Их тестируют в боевых условиях относительно того, способны ли они бороться с нашими "Геранями". Но результаты показали, что такая британская экспериментальная установка была уничтожена в ходе очередного удара по украинским объектам", — отметил Леонков.
Такой баланс, по словам собеседника, свидетельствует о том, что Европа участвует в конфликте, но стремится оставаться в тени, "чтобы тень от этого конфликта на нее не попала".