https://ukraina.ru/20260712/1081315242.html

Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет

Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет - 12.07.2026 Украина.ру

Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет

Европейцы пошли ва-банк. Они начали дезэскалацию через эскалацию. Они хотят выйти на формулу, которая лежит в основе переговоров: "Россия не победила, а мы не проиграли". Только нас это не устраивает. И к осени они неизбежно выйдут на другую формулу: "Россия победила, а Европа не проиграла. А кто проиграл? Украина".

2026-07-12T07:00

2026-07-12T07:00

2026-07-12T07:00

интервью

европа

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

александр казаков

нпз

дроны

информационная война

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков- Александр Юрьевич, как вы в целом оцениваете то, что сейчас происходит вокруг событий на Украине?- Я бы сказал, что за последний месяц произошел сдвиг всей парадигмы конфликта.Когда Рубио заявил, что стороны не достигли окончательных договоренностей в Анкоридже и что США больше не являются посредниками в конфликте, поскольку фактически занимают сторону киевского режима, у нас эти заявления сочли скандальными, но вообще-то он правду сказал. Это и Лавров подтвердил. Те же разведданные они не могут забрать. Я понимаю, что Трамп считает себя царем горы, но мы почему его царем горы считаем? Тут Рубио точно говорил от имени Трампа. И потом со стороны российского руководства была адресная реакция: "Мы по-прежнему придерживаемся принципов Анкориджа. Наша позиция не поменялась". Этот обмен дипломатическими сигналами в переводе на человеческий язык звучит так:- Мы отказываемся от посреднического мандата, который нам выдал Путин, несмотря на все американские хвосты, торчащие в украинском конфликте. Ну не смогли мы. Не потянули.- Ничего, ничего. Пусть он у вас остается. Давайте подождем. Может, ситуация на фронте изменится. Может, вы как-то дозреете. Не будем мандатами разбрасываться.- Имеет ли смысл разбираться, почему Трамп не смог?- Трамп считал европейцев своими вассалами, но они в процессе диалога взяли и переприсягнули его главным врагам – финансовым глобалистам. И он с ними не справился. Он им как минимум дважды за эту каденцию проиграл. Немудрено. Там силище ай-ай-ай какое. И теперь США точно вышли из переговорного процесса и ушли в режим "Да пусть они уже подерутся до конца". Вот мы и деремся.Теперь насчет Европы.Сейчас она считается главным врагом России. Но там все было не так просто. Многие уже забыли, как в 2022 году Блинкен и Салливан палками били европейцев, чтобы заставить их включиться в этот конфликт. Вспомните историю с танками для контрнаступа. "Нет, нет, нет. Пусть сначала американцы. Мы свои Леопарды за Абрамсами спрячем".- Европа уже тогда понимала, что США собираются уничтожить ее как экономического конкурента?- Это во-первых. А, во-вторых, они не хотели связываться с Россией. Они боялись ровно того же, что получили сейчас. Трамп ушел, а они остались в нашем прицеле. Думаете, им уютно от этого? Ни разу.За спиной у них стоят их главные хозяева и говорят: "Воюйте. Деньги? Не проблема". Понятно, что война — это деньги, деньги и еще раз деньги. Но деньгами не воюют. У них для войны нет ни людей, ни оружия. Трамп в этом плане тот еще паяц: "Покупайте у нас "Пэтриоты". Так у американцев их нет. Они программу на пять-семь лет запускают, чтобы пополнить свои запасы.Конечно, Европа пошла ва-банк. К тому, что сейчас изображается в российских городах с помощью беспилотников, Украина имеет косвенное отношение. Они фактически вернулись к западной стратегии весны 2022 года. В чем была ее суть? При помощи санкционного блицкрига обрушить российскую экономику. Положить банковскую систему. Разбалансировать и заблокировать финансовую систему. Доллар по 200-300 рублей. Галопирующая инфляция. Дефицит товаров первой необходимости и карточки на продукты. Они так планировали и заранее готовились. Пакет за пакетом. Но не смогли. И сейчас европейцы вернулись к этой концепции на теоретическом уровне. Они намерены за счет групповых налетов БПЛА и задержания не наших танкеров с нашей нефтью добиться того же самого. Они перенесли удар с фронта на тыл так же, как в случае с санкционным блицкригом. Только настройки более тонкие.Помните, когда Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину сказал, что "эти налеты являются частью информационной войны", а потом поправил сам себя и сказал: "операции"? Это важно. Информационная война идет все время, а у информационной операции есть начало и конец.Стартовала она в конце апреля. Это самая длительная и самая успешная их операция. У нее было несколько пиковых значений: Эвиан, "Новая Антанта", Рамштайн. Они прямо день за днем были. Но она уже идет на спад. Саммит в Анкаре — это так, "доработать". Потом будет пауза. А следующая операция будет ближе к выборам. И для этого групповые налеты беспилотников подходят идеально.С военной точки зрения они бесполезны. Осмысленная атака по объекту критической инфраструктуры планируется с математическими расчетами. Мы, чтобы вывести из строя крупнейшую ТЭЦ в Киеве, нанесли по ней более 30 комбинированных ударов. Только тогда Украина признала, что ее нельзя отремонтировать. А тут прилетает всего один беспилотник. Даже если он будет размером с космический корабль, вы когда-нибудь видели маленький НПЗ?Более того, у нас часто возмущаются: "Почему власти говорят про обломки БПЛА? Почему нельзя честно признаться, что в нас попали?". Пока дрон летит, он целый. Когда его сбили, он обломок. Вам враг на эту тему видео показал. Летит дрон, его сбивает ракета, он падает. Там такой бабах был, будто бы атомная бомба взорвалась. Западные специалисты говорят, что они специально увеличивают размах крыла и закачивают керосин, чтобы складывалось впечатление, что всю Москву разбомбили.В чем задача этой информационно-психологической атаки? Ввести активную часть российского общества в пограничное психологическое состояние за счет ежедневного стресса. Из этого состояния всего два выхода: либо апатия, либо агрессия. А дальше нужно агрессию канализировать вовнутрь. Допустим, очередная задержка в аэропорту. Сначала матерят руководство аэропорта, потом - министерство транспорта, потом - президента. Это идеальная комбинация.Я по этому поводу даже книжку прочитал - "Курсы выживания на информационной войне". Это как тактическая медицина. Важно уметь не только голову себе перевязать, но и душу заштопать.Это их шанс. Может быть, даже последний. Понятно, что расколоть наше общество нереально. Но они могут внести разлад через апатию и агрессию, и на этом фоне продвигать свою формулу: "Украина выигрывает. Очевидно, что Россия устала от войны. Значит, надо удвоить давление на Россию".Повторюсь, европейцы пошли ва-банк. Они начали дезэскалацию через эскалацию. Предельно поднять ставки, чтобы потом пойти на понижение. Иначе переговоров никаких не будет. А ведь на самом деле Европа ведет серьезные переговоры с Россией. Я сейчас не про попугаев, которые в телевизоре бегают. Я про старые земельные и финансовые элиты.Они хотят выйти на формулу, которая лежит в основе переговоров: "Россия не победила, а мы не проиграли". В принципе, это нормально. Только нас это не устраивает. И к осени они неизбежно выйдут на другую формулу: "Россия победила, а Европа не проиграла. А кто проиграл? Украина".И нарастающие критические материалы о киевском режиме и нацизме на Украине в мейнстримной европейской прессе готовят под это почву.А теперь я бы хотел обратить внимание на фронтовые дела.Почему в мае мы освободили территорий меньше, чем в июне? С чем были связаны эти вопли: "Все стоит. Мы не знаем, как наступать"? С тем, что обе стороны соревновались в различных ударных системах. Мы вышли на такой уровень, когда линии соприкосновения больше нет. Есть серая зона глубиной на 20 километров, которую никто не контролирует. Все, что там появляется, поражается. И ребята мне говорили: "Сейчас не наша очередь воевать. Пусть воюют наши очкарики в тылу". Преимущество получит тот, кто создаст "щит" - принципиально новые оборонительные технологии, которые позволили бы защититься от дронов хотя бы на каком-то участке.У нас часто говорят: "Хватит делать танки. Они бесполезны". Ничего подобного. Танки себя еще покажут. Как только будет создана и растиражирована такая система, они пойдут вперед. Кстати, вот эта глушилка "Старлинка", которую мы установили на трассе "Новороссия" - это уже очень серьезно. Она закрывает по периметру 20-25 километров. Если поставить несколько таких систем, это уже 100 километров. Да, она создавалась как объектовая ПВО. Но решения уже пошли. А с той стороны – нет. Они все еще остаются в периметре ударных систем.Отмечу также, что в КНДР сейчас разрабатывают собственную импульсную пушку. Мы этим тоже начали заниматься в позднем Советском Союзе. Правда, там была одна проблема. Импульсная бомба, как и любая бомба, поражает все во все стороны. Если мы ее бросим, она всю электронику сожжет и у нас, и у них. С другой стороны, если мы к этому готовы, то вот вам и танки. У украинцев от телефона до радара все сгорит. Электричества тоже не будет. А у нас танки не от розетки работают.Повторюсь, когда это произойдет, ситуация изменится.- Вернемся к дипломатическому процессу.- Мы тоже вышли из переговоров. Что сказал Лавров на фоне сообщений о новых визитах Уиткоффа и Кушнера? "Мы придерживаемся пониманий, достигнутых в Анкоридже". Перевожу на бытовой язык: "Если вы поняли, что облажались, но привезете нам что-нибудь новенькое – не тратьте время. Никакие новеллы нас не интересуют. Не получается сейчас? Завтра попробуете". Конечно, они приедут и все равно что-то привезут. Но уедут ни с чем.Мы готовы к переговорам с законным киевским режимом. Просто его там нет. Мы готовы к переговорам с Европой, но Путин уже обозначил условия. "Мы готовы разговаривать с тем, кто не позволял себе антироссийских высказываний". Попробуйте найти в Европе политика, который за четыре года этого не делал. И когда Путин сказал про Шредера, он фактически бросил гранату. Европейцы начали обсуждать Шредера. Поняли, что это харам. А кто вместо него? То есть Владимир Владимирович втравил Европу в разговоры о переговорах. И там начался новый сериал противоречий.Собралась Новая Антанта: Британия, Франция и Германия. "Мы сейчас все решим". А тут такие красивые поляки и итальянцы подскочили: "Эй, але? Если вы начнете какие-то переговоры от себя вести, мы признаем их нелегитимными". И сработало. После Рамштайна они уже впятером стояли: "Антанта, Мелони и Туск". Внутренняя борьба в Европе началась. И мы ее провоцируем. Это дезорганизация их политического тыла, собранного в одну кучу.- Зафиксируем. Наступит время, когда Европа сама захочет переговоров. И сейчас идет борьба за то, кто это будет.- Да, да. И как только Европа дозреет, сразу появится Трамп: "Эй? А мы?". Это будет маркером того, что Европа выдохлась и что окончание конфликта очень близко. Но это произойдет в конце 2026-начале 2027 года. Украину они уже приговорили. Они Украиной с Россией расплатятся за эту формулу "Россия победила, Европа не проиграла". Мы оставим им последний шанс на то, чтобы стать приличным человеком через покаяние.

https://ukraina.ru/20250724/1065817099.html

https://ukraina.ru/20260710/sergey-ermakov-tramp-ne-vyydet-iz-igry-protiv-rossii-no-ukraine-ne-vidat-nato-i-darovykh-patronov-1081286456.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, европа, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, александр казаков, нпз, дроны, информационная война, переговоры, сво, танки