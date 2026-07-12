https://ukraina.ru/20260712/tramp-kak-lenin-i-ukraina-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu-eksperty-i-politiki-o-situatsii-1081372201.html

Трамп как Ленин и Украина с ограниченной ответственностью. Эксперты и политики о ситуации

Трамп как Ленин и Украина с ограниченной ответственностью. Эксперты и политики о ситуации - 12.07.2026 Украина.ру

Трамп как Ленин и Украина с ограниченной ответственностью. Эксперты и политики о ситуации

В экспертном сообществе обсуждают, какая доля Украины уже принадлежит США и каким образом так могло случиться. Думают и о том, что будет, когда НАТО подготовится к большой войне с Россией и сможет ли к тому времени Россия взять Киев "голыми руками"

2026-07-12T09:56

2026-07-12T09:56

2026-07-12T09:56

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Комментируя итоги саммита НАТО и встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, вынужденно покинувший страну украинский блогер Анатолий Шарий особо выделил высказывание президента США о том, что у американцев "есть доля в этой стране" (Украине), а именно земля и полезные ископаемые."Как будто бы эта страна - это просто такое ООО (общество с ограниченной ответственностью — ред.), где есть какие-то там доли, акционерное общество", - сказал Шарий.А бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из каналов напомнил, что земля и недра вообще-то принадлежат народу Украины, и предложил выяснить, каким образом Трамп и США вдруг оказались "в доле"."Как украинская земля стала американской, вот это ключевой вопрос", - сказал экс-парламентарий, подчеркнув, что он адресует этот вопрос Зеленскому.Он продолжил: "Мы получаем белого господина, колониальный статус и войну без дедлайна… А где же Украина, где украинский интерес, где интерес украинцев? А нету, выходит. Продано!".По словам Мосийчука, возникает ещё один вопрос: "Может, ради этого и войну развязывали? Не предотвращали, не останавливали?".Почему бы и нет. Трамп — выдающийся торговец, чем и гордится. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре он заявил, что если бы ему пришлось продавать идею коммунизма, то он бы был величайшим коммунистом в истории, "был бы прямо рядом с Лениным". Хотя и назвал коммунизм катастрофой (тут от себя добавим, что настоящей катастрофой для украинцев стала как раз навязанная Западом "демократия", легко трансформировавшаяся в неонацизм).Война продолжится, мира ожидать не стоит, считает политолог Семен Уралов. В конечном счёте элиты наживутся на крови, а у разбитого корыта останутся все народы, так или иначе участвующие в конфликте. Особенно пострадают народы Украины и России, поскольку саммит НАТО лишь подтвердил, что "глобальный Запад играет в концепцию войны двух индейских племен".Претензия Трампа к Зеленскому заключается лишь в том, что тот недостаточно эффективно воюет с другим индейским племенем, недостаточно эффективно использует средства, предоставляемые ему Западом. Но в любом случае бойня будет продолжаться, поскольку элиты отлично на ней зарабатывают, сказал эксперт.По его словам, на полях саммита НАТО Зеленскому удалось убедить Трампа, что Киев побеждает – средства выделены. А США – это система с прецедентным мышлением, там помнят о выгодах, полученных в ходе двух мировых войн. И сейчас они действуют по тому же принципу, рассчитывая на приток средств и переезд к ним владельцев капиталов из опасных зон, как это уже не раз происходило.Уралов также отметил, что Запад рассчитывал на быструю победу над РФ, но просчитался – оказалось, что какой-то задел у России ещё есть. Хотя вскрывшаяся ситуация с коррупцией в ряде ведомств, в том числе и в МО, показывает, что "гниль проникла очень глубоко".Борьба продолжается, теперь расчёт делают на то, что Украина будет на фронте медленно отступать, но при этом продолжит "подрывать тыл России, чтобы спровоцировать конфликт между обществом и государством", сказал политолог в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Уралов добавил, что эта стратегия противника усиливается ещё и самой политэкономической моделью РФ – "а именно спекулянтами", что хорошо видно, например, по ситуации с бензином. По его словам, враги делают ставку на то, что эта "шизофреническая модель… сведет с ума общество России".А пока явно сходит с ума бандеровская Украина (точнее, определённая часть общества), фашизация там идет полным ходом — вот уже обнаружена частная пыточная в подвале дома бывшего правоохранителя.И если кто-то и захочет остановить войну, то столкнется с жёстким противодействием этой набравшей вес прослойки выгодополучателей, сказал эксперт, добавив, что он не шутил, когда говорил о войне до 2050 года – остановить её действительно будет очень трудно.Тем более что в планы Запада мир на Украине совсем не входит. Страны НАТО готовятся к войне с РФ, а до того времени киевский режим должен ослаблять Россию. В Альянсе тоже не спят — так, в рамках инициативы "Сдерживание восточного фланга" создаётся система отслеживания передвижения российских войск в режиме реального времени."Система под названием Eastern Flank Deterrence Initiative будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа", - информирует "РИА Катюша", поясняя, что создается полная информационная инфраструктура для войны с Россией на западном фронте, которая до начала прямого конфликта с НАТО "будет по полной работать на режим Зеленского".Перечислив ряд других мер, предпринимаемых странами Альянса, издание делает вывод: "Они уже на 99% готовы к войне с нами".Добавим, что в документах НАТО прямо указывается, что "Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу". А киевскому режиму как бастиону на пути этой "угрозы" дополнительно выделено 140 млрд долларов на вооружение (по 70 млрд долларов в 2026 и 2027 годах).Пока это обещания, Зеленский вернулся из Анкары не с деньгами, а с обещаниями дать денег, отметил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, высказанному в эфире канала "ПолитЭксперт", если Запад эти обещания выполнит, если эти деньги зайдут, то это даст возможность Киеву продержаться какое-то время — например, "ещё год".Золотарёв пояснил, что одних только денег недостаточно, нужны и другие ресурсы, с которыми у Киева "очень большие проблемы".Выжигание АЗС в ряде областей — в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской — означает, что Россия обозначает очертания будущих буферных зон, а практика показывает, что вернуть такие территории не получается. Но и на этом ВС РФ не остановятся, считает политтехнолог.По его мнению, Москва теперь намерена получить военным путём то, чего не удалось получить путём политическим, - "дух Анкориджа" развеялся окончательно.Но что именно получить, что можно будет считать победой? Российский финансовый и биржевой аналитик Степан Демура считает, что победой России станет "уничтожение ЧВК "Украина" как ЧВК Запада". У Европы, по его мнению, в настоящее время боеспособных армий нет, европейцы пользуются армией украинской.В то же время, по его словам, ВС РФ могли бы действовать более эффективно — известны ключевые цели на Украине, поражение которых может быстро привести к завершению войны: это четыре подстанции на 750 кВ, несколько морских и речных портов и пара туннелей.Если эти цели будут поражены, то, по мнению аналитика, высказанному в эфире у Шелеста*, "через месяц можно вообще останавливать боевые действия по линии фронта, ждать, через месяц их снова начинать и спокойно брать Киев голыми руками".Почему этого не делают? Возможно, там есть интересы неких "уважаемых людей", а потому существуют и какие-то договорённости? Но "если есть понимание, что такие договорённости ведут к социальной нестабильности, то, наверное, такие договорённости не стоит выполнять", сказал Демура. Он добавил, что, возможно, риски социальной нестабильности в России пока недооценивают.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Бегите из страны!" Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, нато, украина.ру