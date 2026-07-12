https://ukraina.ru/20260712/tramp-kak-lenin-i-ukraina-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu-eksperty-i-politiki-o-situatsii-1081372201.html
Трамп как Ленин и Украина с ограниченной ответственностью. Эксперты и политики о ситуации
Трамп как Ленин и Украина с ограниченной ответственностью. Эксперты и политики о ситуации - 12.07.2026 Украина.ру
Трамп как Ленин и Украина с ограниченной ответственностью. Эксперты и политики о ситуации
В экспертном сообществе обсуждают, какая доля Украины уже принадлежит США и каким образом так могло случиться. Думают и о том, что будет, когда НАТО подготовится к большой войне с Россией и сможет ли к тому времени Россия взять Киев "голыми руками"
2026-07-12T09:56
2026-07-12T09:56
2026-07-12T09:56
эксклюзив
россия
украина
запад
дональд трамп
владимир зеленский
нато
украина.ру
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Комментируя итоги саммита НАТО и встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, вынужденно покинувший страну украинский блогер Анатолий Шарий особо выделил высказывание президента США о том, что у американцев "есть доля в этой стране" (Украине), а именно земля и полезные ископаемые."Как будто бы эта страна - это просто такое ООО (общество с ограниченной ответственностью — ред.), где есть какие-то там доли, акционерное общество", - сказал Шарий.А бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из каналов напомнил, что земля и недра вообще-то принадлежат народу Украины, и предложил выяснить, каким образом Трамп и США вдруг оказались "в доле"."Как украинская земля стала американской, вот это ключевой вопрос", - сказал экс-парламентарий, подчеркнув, что он адресует этот вопрос Зеленскому.Он продолжил: "Мы получаем белого господина, колониальный статус и войну без дедлайна… А где же Украина, где украинский интерес, где интерес украинцев? А нету, выходит. Продано!".По словам Мосийчука, возникает ещё один вопрос: "Может, ради этого и войну развязывали? Не предотвращали, не останавливали?".Почему бы и нет. Трамп — выдающийся торговец, чем и гордится. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре он заявил, что если бы ему пришлось продавать идею коммунизма, то он бы был величайшим коммунистом в истории, "был бы прямо рядом с Лениным". Хотя и назвал коммунизм катастрофой (тут от себя добавим, что настоящей катастрофой для украинцев стала как раз навязанная Западом "демократия", легко трансформировавшаяся в неонацизм).Война продолжится, мира ожидать не стоит, считает политолог Семен Уралов. В конечном счёте элиты наживутся на крови, а у разбитого корыта останутся все народы, так или иначе участвующие в конфликте. Особенно пострадают народы Украины и России, поскольку саммит НАТО лишь подтвердил, что "глобальный Запад играет в концепцию войны двух индейских племен".Претензия Трампа к Зеленскому заключается лишь в том, что тот недостаточно эффективно воюет с другим индейским племенем, недостаточно эффективно использует средства, предоставляемые ему Западом. Но в любом случае бойня будет продолжаться, поскольку элиты отлично на ней зарабатывают, сказал эксперт.По его словам, на полях саммита НАТО Зеленскому удалось убедить Трампа, что Киев побеждает – средства выделены. А США – это система с прецедентным мышлением, там помнят о выгодах, полученных в ходе двух мировых войн. И сейчас они действуют по тому же принципу, рассчитывая на приток средств и переезд к ним владельцев капиталов из опасных зон, как это уже не раз происходило.Уралов также отметил, что Запад рассчитывал на быструю победу над РФ, но просчитался – оказалось, что какой-то задел у России ещё есть. Хотя вскрывшаяся ситуация с коррупцией в ряде ведомств, в том числе и в МО, показывает, что "гниль проникла очень глубоко".Борьба продолжается, теперь расчёт делают на то, что Украина будет на фронте медленно отступать, но при этом продолжит "подрывать тыл России, чтобы спровоцировать конфликт между обществом и государством", сказал политолог в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Уралов добавил, что эта стратегия противника усиливается ещё и самой политэкономической моделью РФ – "а именно спекулянтами", что хорошо видно, например, по ситуации с бензином. По его словам, враги делают ставку на то, что эта "шизофреническая модель… сведет с ума общество России".А пока явно сходит с ума бандеровская Украина (точнее, определённая часть общества), фашизация там идет полным ходом — вот уже обнаружена частная пыточная в подвале дома бывшего правоохранителя.И если кто-то и захочет остановить войну, то столкнется с жёстким противодействием этой набравшей вес прослойки выгодополучателей, сказал эксперт, добавив, что он не шутил, когда говорил о войне до 2050 года – остановить её действительно будет очень трудно.Тем более что в планы Запада мир на Украине совсем не входит. Страны НАТО готовятся к войне с РФ, а до того времени киевский режим должен ослаблять Россию. В Альянсе тоже не спят — так, в рамках инициативы "Сдерживание восточного фланга" создаётся система отслеживания передвижения российских войск в режиме реального времени."Система под названием Eastern Flank Deterrence Initiative будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа", - информирует "РИА Катюша", поясняя, что создается полная информационная инфраструктура для войны с Россией на западном фронте, которая до начала прямого конфликта с НАТО "будет по полной работать на режим Зеленского".Перечислив ряд других мер, предпринимаемых странами Альянса, издание делает вывод: "Они уже на 99% готовы к войне с нами".Добавим, что в документах НАТО прямо указывается, что "Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу". А киевскому режиму как бастиону на пути этой "угрозы" дополнительно выделено 140 млрд долларов на вооружение (по 70 млрд долларов в 2026 и 2027 годах).Пока это обещания, Зеленский вернулся из Анкары не с деньгами, а с обещаниями дать денег, отметил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, высказанному в эфире канала "ПолитЭксперт", если Запад эти обещания выполнит, если эти деньги зайдут, то это даст возможность Киеву продержаться какое-то время — например, "ещё год".Золотарёв пояснил, что одних только денег недостаточно, нужны и другие ресурсы, с которыми у Киева "очень большие проблемы".Выжигание АЗС в ряде областей — в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской — означает, что Россия обозначает очертания будущих буферных зон, а практика показывает, что вернуть такие территории не получается. Но и на этом ВС РФ не остановятся, считает политтехнолог.По его мнению, Москва теперь намерена получить военным путём то, чего не удалось получить путём политическим, - "дух Анкориджа" развеялся окончательно.Но что именно получить, что можно будет считать победой? Российский финансовый и биржевой аналитик Степан Демура считает, что победой России станет "уничтожение ЧВК "Украина" как ЧВК Запада". У Европы, по его мнению, в настоящее время боеспособных армий нет, европейцы пользуются армией украинской.В то же время, по его словам, ВС РФ могли бы действовать более эффективно — известны ключевые цели на Украине, поражение которых может быстро привести к завершению войны: это четыре подстанции на 750 кВ, несколько морских и речных портов и пара туннелей.Если эти цели будут поражены, то, по мнению аналитика, высказанному в эфире у Шелеста*, "через месяц можно вообще останавливать боевые действия по линии фронта, ждать, через месяц их снова начинать и спокойно брать Киев голыми руками".Почему этого не делают? Возможно, там есть интересы неких "уважаемых людей", а потому существуют и какие-то договорённости? Но "если есть понимание, что такие договорённости ведут к социальной нестабильности, то, наверное, такие договорённости не стоит выполнять", сказал Демура. Он добавил, что, возможно, риски социальной нестабильности в России пока недооценивают.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Бегите из страны!" Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, нато, украина.ру
Комментируя итоги саммита НАТО и встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, вынужденно покинувший страну украинский блогер Анатолий Шарий особо выделил высказывание президента США о том, что у американцев "есть доля в этой стране" (Украине), а именно земля и полезные ископаемые.
"Как будто бы эта страна - это просто такое ООО (общество с ограниченной ответственностью — ред.), где есть какие-то там доли, акционерное общество", - сказал Шарий.
А бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из каналов напомнил, что земля и недра вообще-то принадлежат народу Украины, и предложил выяснить, каким образом Трамп и США вдруг оказались "в доле".
"Как украинская земля стала американской, вот это ключевой вопрос", - сказал экс-парламентарий, подчеркнув, что он адресует этот вопрос Зеленскому.
Он продолжил: "Мы получаем белого господина, колониальный статус и войну без дедлайна… А где же Украина, где украинский интерес, где интерес украинцев? А нету, выходит. Продано!".
По словам Мосийчука, возникает ещё один вопрос: "Может, ради этого и войну развязывали? Не предотвращали, не останавливали?".
Почему бы и нет. Трамп — выдающийся торговец, чем и гордится. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре он заявил, что если бы ему пришлось продавать идею коммунизма, то он бы был величайшим коммунистом в истории, "был бы прямо рядом с Лениным". Хотя и назвал коммунизм катастрофой (тут от себя добавим, что настоящей катастрофой для украинцев стала как раз навязанная Западом "демократия", легко трансформировавшаяся в неонацизм).
Война продолжится, мира ожидать не стоит, считает политолог Семен Уралов. В конечном счёте элиты наживутся на крови, а у разбитого корыта останутся все народы, так или иначе участвующие в конфликте. Особенно пострадают народы Украины и России, поскольку саммит НАТО лишь подтвердил, что "глобальный Запад играет в концепцию войны двух индейских племен".
Претензия Трампа к Зеленскому заключается лишь в том, что тот недостаточно эффективно воюет с другим индейским племенем, недостаточно эффективно использует средства, предоставляемые ему Западом. Но в любом случае бойня будет продолжаться, поскольку элиты отлично на ней зарабатывают, сказал эксперт.
По его словам, на полях саммита НАТО Зеленскому удалось убедить Трампа, что Киев побеждает – средства выделены. А США – это система с прецедентным мышлением, там помнят о выгодах, полученных в ходе двух мировых войн. И сейчас они действуют по тому же принципу, рассчитывая на приток средств и переезд к ним владельцев капиталов из опасных зон, как это уже не раз происходило.
Уралов также отметил, что Запад рассчитывал на быструю победу над РФ, но просчитался – оказалось, что какой-то задел у России ещё есть. Хотя вскрывшаяся ситуация с коррупцией в ряде ведомств, в том числе и в МО, показывает, что "гниль проникла очень глубоко".
Борьба продолжается, теперь расчёт делают на то, что Украина будет на фронте медленно отступать, но при этом продолжит "подрывать тыл России, чтобы спровоцировать конфликт между обществом и государством", сказал политолог в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Уралов добавил, что эта стратегия противника усиливается ещё и самой политэкономической моделью РФ – "а именно спекулянтами", что хорошо видно, например, по ситуации с бензином. По его словам, враги делают ставку на то, что эта "шизофреническая модель… сведет с ума общество России".
А пока явно сходит с ума бандеровская Украина (точнее, определённая часть общества), фашизация там идет полным ходом — вот уже обнаружена частная пыточная в подвале дома бывшего правоохранителя.
И если кто-то и захочет остановить войну, то столкнется с жёстким противодействием этой набравшей вес прослойки выгодополучателей, сказал эксперт, добавив, что он не шутил, когда говорил о войне до 2050 года – остановить её действительно будет очень трудно.
Тем более что в планы Запада мир на Украине совсем не входит. Страны НАТО готовятся к войне с РФ, а до того времени киевский режим должен ослаблять Россию. В Альянсе тоже не спят — так, в рамках инициативы "Сдерживание восточного фланга" создаётся система отслеживания передвижения российских войск в режиме реального времени.
"Система под названием Eastern Flank Deterrence Initiative будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа", - информирует "РИА Катюша", поясняя, что создается полная информационная инфраструктура для войны с Россией на западном фронте, которая до начала прямого конфликта с НАТО "будет по полной работать на режим Зеленского".
Перечислив ряд других мер, предпринимаемых странами Альянса, издание делает вывод: "Они уже на 99% готовы к войне с нами".
Добавим, что в документах НАТО прямо указывается, что "Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу". А киевскому режиму как бастиону на пути этой "угрозы" дополнительно выделено 140 млрд долларов на вооружение (по 70 млрд долларов в 2026 и 2027 годах).
Пока это обещания, Зеленский вернулся из Анкары не с деньгами, а с обещаниями дать денег, отметил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, высказанному в эфире канала "ПолитЭксперт", если Запад эти обещания выполнит, если эти деньги зайдут, то это даст возможность Киеву продержаться какое-то время — например, "ещё год".
Золотарёв пояснил, что одних только денег недостаточно, нужны и другие ресурсы, с которыми у Киева "очень большие проблемы".
Выжигание АЗС в ряде областей — в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской — означает, что Россия обозначает очертания будущих буферных зон, а практика показывает, что вернуть такие территории не получается. Но и на этом ВС РФ не остановятся, считает политтехнолог.
По его мнению, Москва теперь намерена получить военным путём то, чего не удалось получить путём политическим, - "дух Анкориджа" развеялся окончательно.
Но что именно получить, что можно будет считать победой? Российский финансовый и биржевой аналитик Степан Демура считает, что победой России станет "уничтожение ЧВК "Украина" как ЧВК Запада". У Европы, по его мнению, в настоящее время боеспособных армий нет, европейцы пользуются армией украинской.
В то же время, по его словам, ВС РФ могли бы действовать более эффективно — известны ключевые цели на Украине, поражение которых может быстро привести к завершению войны: это четыре подстанции на 750 кВ, несколько морских и речных портов и пара туннелей.
Если эти цели будут поражены, то, по мнению аналитика, высказанному в эфире у Шелеста*, "через месяц можно вообще останавливать боевые действия по линии фронта, ждать, через месяц их снова начинать и спокойно брать Киев голыми руками".
Почему этого не делают? Возможно, там есть интересы неких "уважаемых людей", а потому существуют и какие-то договорённости? Но "если есть понимание, что такие договорённости ведут к социальной нестабильности, то, наверное, такие договорённости не стоит выполнять", сказал Демура. Он добавил, что, возможно, риски социальной нестабильности в России пока недооценивают.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Бегите из страны!" Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины.