Участник шоу-балета украинской певицы Оли Поляковой, хореограф Максим Ежов рассказал о непростом, но, на его взгляд, справедливом сотрудничестве с артисткой. Об общении с ней он рассказал в программе «Звездный путь» 22 марта

«Оля — она классная, она добрая. Всегда поможет, всегда откликнется», — рассказал Ежов.

«Красивый город»: украинец Барских признался, чем занимается в Москве © Макс Барских/Инстаграм

«Я как-то забыл костюмы, и меня лишили гонорара. Теперь, перед тем как ехать, проверяю все костюмы. Это ее творчество, она хочет, чтобы все было "конфетка"», — вспомнил хореограф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ПОСМОТРИ, КАК МАТЬ ГОРЛАЕТ»: ДОЧЬ ПОЛЯКОВОЙ РАСКРИТИКОВАЛИ ЗА ДЕБЮТНЫЙ ВОКАЛ.

В шоу-балет Поляковой Ежов попал через проект «Танцы со звездами», где выступал вместе с ведущей Лесей Никитюк.

Максим Ежов — уроженец Харькова, с матерью артист не общается, как и с отцом — гражданином Нигерии. Воспитывали будущего танцовщика родители матери. Мальчик окончил лицей «Правозащитник» при Харьковском национальном университете внутренних дел, но по специальности так и не работал.

В настоящее время Ежов учится в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

К слову, его работодатель, певица Полякова, сейчас в отпуске, артистка снова отправилась на море с дочерьми. Последний раз они ездили в такое путешествие в новогодние праздники. Многие фолловеры звезды иронично заметили, что не помешало певице даже бедственное финансовое положение, на которое она еще совсем недавно жаловалась.