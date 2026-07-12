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"Леди смерть" во имя жизни. 110 лет со дня рождения Людмилы Павличенко

"Леди смерть" во имя жизни. 110 лет со дня рождения Людмилы Павличенко - 12.07.2026 Украина.ру

"Леди смерть" во имя жизни. 110 лет со дня рождения Людмилы Павличенко

Людмила Павличенко не была самым результативным советским снайпером, хотя уверенно входила в полусотню таковых. Но она была лучшей среди женщин-снайперов и произвела огромное впечатление на американцев, заслужив прозвище "Леди смерть". Ей даже песню посвятили… А ещё о ней снят один из лучших постсоветских фильмов о войне

2026-07-12T08:00

2026-07-12T08:00

2026-07-12T08:00

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Людмила Михайловна Павличенко, в девичестве – Белова, родилась 12 июля 1916 года в Белой Церкви в семье петроградского слесаря Михаила Белова. Её отец прошёл через бои гражданской войны, а после неё стал сотрудником НКВД. Когда Людмиле было 14 лет, отца перевели в Киев, где она прошла обычный для многих советских юношей и девушек довоенных лет путь – работала на заводе "Арсенал" шлифовальщицей и училась.Впрочем, это только официальная версия, рассказанная самой Павличенко. Возможно, повороты в судьбе девушки были связаны с первой и очень сильной любовью Людмилы. У нее был "нравный", волевой характер и она проявила когда выскочила замуж. На закате жизни, Людмила Михайловна так вспоминала об этом:"Дворовые развлечения закончились, едва мне исполнилось пятнадцать лет. Причем кончились внезапно, в один день. Оглядываясь назад, я могла бы сравнить его с концом света, с добровольным ослеплением, с потерей рассудка. Такова была моя первая, школьная любовь. Память о ней осталась со мной на всю жизнь в виде фамилии этого человека – Павличенко".Супруги расстались, едва поженившись. У юной 16-летней мамы на руках остался сын Ростислав, который вырос в семье Беловых, окончил МГУ и стал офицером КГБ.Её мать хорошо знала иностранные языки и привила любовь к ним дочери. Она видела Людмилу переводчиком с английского, но самой Людмиле всегда нравилась история.В армию она ушла добровольцем с готовой армейской специальностью на руках: увлекаясь модным в предвоенные годы стрелковым спортом, Павличенко окончила курсы снайперов в самый канун войны.Надо сказать, в войну Красная армия вступила, не имея ещё стройной системы обучения снайперов. Поэтому успешные снайперы первого года войны были одновременно и бойцами, и наставниками, и пропагандистами – порой приходилось убеждать командиров в необходимости создания условий для учёбы и боя снайперским расчетам.Поэтому трудно переоценить роль самых успешных снайперов первого года войны – Владимира Пчелинцева и Людмилы Павличенко.Примечательно, что они воевали на разных полюсах советского-германского фронта, в разных условиях. Пчелинцев под Ленинградом с 1941 года по середину 1942-го (то есть за год) 154 врага, Павличенко, воюя в Молдавии, под Одессой и Севастополем довела свой счет убитых гитлеровцев до 309.Молва о снайпере Приморской армии, оборонявшей Одессу летом 1941 года, шла в народ благодаря командарму, знаменитому Ивану Ефимовичу Петрову. Он первым в Красной армии приказал давать снайперам один выходной в неделю, предоставлять им дополнительное питание "на рабочем месте", организовал даже слёт снайперов во время обороны Одессы.Под Севастополем он назначил Людмилу Павличенко командиром снайперской группы и поручил готовить кадры. Первый же выход снайперов Павличенко в тыл немецким позициям на Мекензиевых горах, показал правоту командарма – семь снайперов, проведённые по тайным тропам к расположению немецкой пехотной роты местным егерем, уничтожили из засады за считанные минуты около 60 вражеских солдат и офицера.Оборона Севастополя принесла ей не только славу. Её поставили в пару со снайпером одной из рот 25-й Чапаевской дивизии, в рядах которой Людмила воевала почти с начала войны. Звали его Леонид Киценко. Молодых людей сблизила не только служба, но и любовь.Леонид и Людмила собирались пожениться, даже подали рапорта начальству с просьбой разрешить брак. Но весной 1942 года при артобстреле Леонид собой закрыл любимую от осколков. Спаси его не удалось. Больше замуж Павличенко не выходила, а погибшего мужа помнила до самой смерти.Неизвестно, как сложилась бы судьба снайпера Павличенко, если б её не ранило в июне 1942 года. Ей повезло – её успели эвакуировать на Кавказ.К тому времени, когда Главное политическое управление РККА решило поберечь жизнь самого результативного снайпера-женщины, на счету Людмилы было 309 убитых гитлеровцев. Ей присвоили офицерское звание, наградили орденом Ленина, и наметили в делегацию, которая должны была отправиться в США.Формально – на Всемирный студенческий фестиваль, но фактически – агитировать американцев за быстрейшее открытие Второго фронта в Европе. Именно поэтому в "студенческую делегацию" СССР вместе с комсомольским функционером включили двух лучших снайперов РККА – Пчелинцева и Павличенко. Так решил Сталин, которому в ответ на вопрос о Втором фронте Рузвельт прислал приглашение на студенческий форумЛюдмила Павличенко была студенткой 4 курса истфака Киевского университета, Владимир Пчелинцев ушёл на фронт с после третьего курса геологоразведочного факультета Ленинградского горного института. Выбор снайперов объяснялся просто – Сталин учитывал, что американцы нация стрелковая, там винтовку держать в руках учились порой раньше, чем читать.Людмила была очень ревнива к славе и потому её встреча с Пчелинцевым в ЦК ВЛКСМ прошла под хмурые мысли, которые она не преминула высказать и в своих воспоминаниях:"Мы обменялись не очень-то дружелюбными взглядами. Владимир в феврале 1942 года за сто фрицев, уничтоженных на Ленинградском фронте, первым из снайперов в СССР получил звание Героя Советского Союза. Я за сто румын, убитых осенью 1941 года под Одессой, – именную снайперскую СВТ-40.Он за двенадцать месяцев службы удостоился трёх воинских званий: младшего лейтенанта, лейтенанта и старшего лейтенанта, при том, что счёт его сейчас составлял 154 фашиста. Я, служа с июня прошлого года и имея 309 убитых гитлеровцев на счету, смогла выпросить у добрейшего Ивана Ефимовича Петрова только звание "младший лейтенант".А потом началась типично советская сказка о золотой рыбке:"Вечером нас отвезли в Наркомат иностранных дел. Мы очутились в его подвальном помещении, похожем на огромный универмаг, только безлюдный. В витринах и на застеклённых прилавках там лежали предметы мужского и женского туалета, в свободной продаже в Москве давно не встречающиеся.Меня сопровождал молодой сотрудник, и мне было несколько неудобно при нём подбирать нужные вещи.Он же, ничуть не стесняясь, давал весьма разумные советы, и скоро оба больших чемодана, выданные мне тут же, наполнились доверху. Платья, блузки, юбки, английские жакеты, нижнее бельё, чулки, носки, носовые платки, шляпки, перчатки и шарфики разных цветов и фасонов, даже обувь – всё эти дали бесплатно, аккуратно упаковали и попросили расписаться в длинной ведомости".История повторилась и в экспериментальной пошивочной мастерской Наркомата обороны на Фрунзенской набережной, в народе называемую "генеральским ателье", где героям подобрали отменное обмундирование.История поездки советских снайперов в Штаты достаточно хорошо известна, особенно после фильма "Битва за Севастополь", который, хотя и полон привычных в наше время благоглупостей в описании жизни на войне, стоит посмотреть ради последних слов "Леди смерть" в кадре.Это знаменитая фраза, произнесенная Людмилой в Чикаго, на берегу озера Мичиган, в старинном парке "Грант-Парк", она стала достоянием истории. Вот она:"Джентльмены! Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских солдат и офицеров. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?"В фильме повествование идет со стороны Элеоноры Рузвельт. Сценарист показывает её чуть ли не матерью бедной советской девочки.Но сама Людмила Михайловна рассказывала в мемуарах историю другого окраса. Не откажем себе в удовольствии привести ее здесь."Вдруг Элеонора Рузвельт обратилась с вопросом ко мне:- Если вы хорошо видели лица ваших противников в оптический прицел, однако тем не менее делали свой убийственный выстрел, то американским женщинам будет трудно вас понять, дорогая Людмила…Переводчик пытался как-то смягчить эту фразу. Она звучала вежливо, но имела некий неприятный подтекст. Первая леди смотрела на меня пристально, не отрывая глаз. Значит, придётся четко и внятно ответить жене президента. (…)Я объяснила им, живущим в государстве, далеком от битв с фашизмом, что мы приехали оттуда, где бомбы разрушают города и сёла, где льётся кровь, где погибают ни в чём не повинные люди, и моя родная страна переживает тяжелые испытания."Меткая пуля – всего лишь ответ злобному врагу. Мой муж погиб в Севастополе, у меня на глазах, и человек, которого я вижу в окуляр оптического прицела, – это тот, кто убил его…"Элеонора смутилась.Она поспешно отвела взгляд и сказала, что не хотела меня обидеть".Справедливости ради надо заметить, что позже, в поездке по стране, и в особенности, после недели, проведенной русскими снайперами в поместье Рузвельтов, жена президента стала лучше понимать своих гостей. Между ними и вправду возникли тёплые чувства. Вот, что значит вовремя расставить акценты.По возвращении из США, Людмила Павличенко была оставлена в школе подготовки снайперов. Черед год с лишним получила звание Героя Советского Союза.В 1944 году вернулась в Киев и завершила образование, получив диплом учителя истории. На всю оставшуюся жизнь в ней осталась любовь к армии, военной службе, снайперскому делу. Поэтому и после войны Людмила Михайловна продолжила службу на флоте, занимаясь подготовкой кадров.Свою матчасть она знала безукоризненно. Читая её мемуары, поражаешься тому, как глубоко она толкует особенности разных видов оружия, не только снайперского, как понимает суть очень сложной работы снайперов в армии.В 1961 году, когда она уже по инвалидности была уволена в запас, в Севастополе предложили проводить стрелковые состязания на приз Людмилы Павличенко. Проводят их и сейчас в городе-герое, одну из улиц которого, в самом центре, назвали ее именем после того, как она умерла в 1974 году. Ей было всего 58 лет.

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