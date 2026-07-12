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Вернулся из Киева и умер. Линдси Грэм* скончался после встречи с Зеленским

Вернулся из Киева и умер. Линдси Грэм* скончался после встречи с Зеленским - 12.07.2026 Украина.ру

Вернулся из Киева и умер. Линдси Грэм* скончался после встречи с Зеленским

В Соединенных Штатах скончался сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм – главный "ястреб" американской политики, который являлся непосредственным организатором нападения на Иран, требовал захватить Кубу, удушить Китай и активно продвигал "адские" антироссийские санкции.

2026-07-12T11:25

2026-07-12T11:25

2026-07-12T11:25

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Грэм умер на 72-м году жизни после "непродолжительной внезапной болезни". По данным телеканала NBC News, который получил доступ к записи полицейского радиообмена, вечером в субботу, 11 июля, родственники Грэма вызвали к нему домой экстренные службы в связи с неожиданной остановкой сердца. Поэтому журналисты предполагают, что причиной скоропостижной смерти стал инфаркт или внезапно оторвавшийся тромб.Накануне Линдси чувствовал себя вполне хорошо. Он только что вернулся из Киева, где встречался с Владимиром Зеленским. Фанатичный американский русофоб торжественно объявил, что в Белом доме одобрили его законопроект о тотальном санкционном давлении на Россию. Этот закон предусматривает введение 500%-ных пошлин на импорт товаров, произведенных на территории стран, которые покупают российские энергоносители. И его принятие будет означать начало полномасштабной экономической войны между Российской Федерацией и США."Мой законопроект о санкциях против России, внесённый совместно с сенатором Блюменталем, может действительно изменить ситуацию. Этот законодательный акт – с широкой и глубокой двухпартийной поддержкой – позволит президенту Трампу ввести тарифы на ведущие страны, которые покупают дешёвую российскую нефть и природный газ, чтобы поддерживать экономику Путина. По моему мнению, это лето – время, чтобы пойти ва-банк и оказать давление на Путина, чтобы он сел за стол переговоров", – написал в соцсетях американский сенатор.Грэм активно поддерживал террористические атаки украинских дронов, которые пытаются разрушить гражданскую инфраструктуру России – используя разведывательные данные НАТО и технологии боевого искусственного интеллекта, разработанного американскими корпорациями.Накануне он посетил в Киеве предприятие военной компании SkyFall, называя этот завод "сверхсовременным предприятием с огромными мощностями", и призывал Трампа усилить военную поддержку украинского режима. Линдси кокетливо сфотографировался с украинским беспилотником-перехватчиком P1-SUN, известным под названием "писюн". Хотя этот снимок выглядел более чем двусмысленно – на фоне давних слухов о гомосексуальной ориентации сенатора Грэма, который никогда не женился, чуждаясь женщин – хотя выставлял себя при этом поборником традиционных консервативных ценностей.Покойный являлся одним из самых одиозных представителей американского политического истеблишмента, имея в нем значительное влияние – несмотря на то, что он никогда не отличался выдающимися интеллектуальными данными. Известный экономист Джеффри Сакс высмеивал подготовленные командой Грэма законы, называя его "худшим сенатором" и "глупцом". Однако от Линдси не требовалось быть слишком умным. Он был послушным инструментом в руках своих влиятельных спонсоров – главным лоббистом могущественного военно-промышленного комплекса, тесно связанного с политическими кругами в Израиле и Европе.Это обеспечивало Грэму стабильное переизбрание на должность сенатора – несмотря на то, что он не имел популярности даже среди республиканцев, а его высказывания по вопросам международной политики шокировали всех своим безумием и цинизмом.Линдси Грэм строил свою карьеру на поддержке американской агрессии в Ираке, а потом годами требовал от Вашингтона бомбить Иран и яростно сопротивлялся выводу американских войск из Афганистана. Республиканский сенатор пытался организовать бойкот зимней Олимпиады в Сочи – на основании того, что Москва предоставила политическое убежище Эдварду Сноудену, разоблачившему американские военные преступления на Ближнем Востоке.Лидер американских неоконсерваторов поддержал похищение Николаса Мадуро, призывал применить силу, чтобы "освободить Кубу от коммунизма", оправдывал атомную бомбардировку Японии, вызывая протесты даже в полностью послушном американцам Токио. И прозрачно намекнул на возможность ядерного удара по сектору Газа, высказывая на публике яростную и неприкрытую ненависть к палестинцам.Этот расчетливый и корыстолюбивый фанатик воплощал в себе типичные качества американского политика, которыми обладал его покровитель и друг – сенатор Джон Маккейн. Эксперты полагают, что такие персонажи постепенно уходят в историю, уступая место бездушным технократам, которые тоже готовы бомбить весь мир – но не высказывая при этом ни малейших эмоций."Грэм с 2002 года заседал в сенате США и был одним из последних неоконов бушевских времён. За четверть века своей сенатской карьеры Грэм продвигал радикальный интервенционизм – он буквально хотел воевать со всем миром. Стоит вспомнить, что Грэм ещё в 2010 году предлагал устроить бомбёжки Ирана, опередив события на пятнадцать лет. Он же активно поддерживал войны в Ираке, Афганистане, Ливии и являлся одним из ярых сторонников Украины. На краю смерти сейчас оказался и бессменный лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. В целом вашингтонская геронтократия начинает довольно быстро сыпаться из-за биологических причин. Смена поколений, давно назревшая в американской политике, на этом фоне явно будет только ускоряться. Ястребы-неоконы, отжившие свой век, выносятся вперёд ногами", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Скоропостижная смерть Линдси Грэма станет неприятной новостью для Зеленского, который однозначно переименует в честь новопреставленного сенатора одну из киевских улиц – как это случилось с Маккейном, ради которого с карты убрали имя героя-антифашиста Ивана Кудри.Поездка Грэма в Киев имела для украинского режима большое значение. Он выступал связующим звеном между Белым домом и Банковой, координируя военно-экономическое давление на Россию. А его личные контакты с Трампом помогали оказывать влияние на американского президента, которого склоняют к тому, чтобы дополнительно повысить эскалацию украинского конфликта.Место Линдси Грэма не будет пусто – его уже вскоре займет какой-то очередной безумец. Фанатиков-русофобов припасено в Америке на тысячу лет. Однако его кончина вызывает искреннюю скорбь в рядах партии войны, мечтающей испепелить наш мир в Апокалипсисе – отдаляя перспективы ядерной катастрофы.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры.

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эксклюзив, линдси грэм, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, украина.ру