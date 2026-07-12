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В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса

В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса - 12.07.2026 Украина.ру

В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса

В ночь на 12 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по инфраструктуре портов Черноморска и Одессы. Оподробностях ударов сообщает Минобороны РФ

2026-07-12T10:17

2026-07-12T10:17

2026-07-12T10:17

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По данным ведомства, сегодня ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками.В порту "Черноморск" удары нанесены по инфраструктуре перегрузочного центра, где хранились военные грузы. Кроме того уничтожены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для украинских сил, а также патрульный катер.В Одесском морском порту поражены объекты инфраструктуры и логистического центра "Одтранса". Ранее 12 сообщалось, что Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, сообщают местные власти. После второго удара начался пожар.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, одесса, украина.ру