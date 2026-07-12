В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса - 12.07.2026 Украина.ру
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В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса
В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса - 12.07.2026 Украина.ру
В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса
В ночь на 12 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по инфраструктуре портов Черноморска и Одессы. Оподробностях ударов сообщает Минобороны РФ
2026-07-12T10:17
2026-07-12T10:17
сво
спецоперация
россия
одесса
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По данным ведомства, сегодня ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками.В порту "Черноморск" удары нанесены по инфраструктуре перегрузочного центра, где хранились военные грузы. Кроме того уничтожены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для украинских сил, а также патрульный катер.В Одесском морском порту поражены объекты инфраструктуры и логистического центра "Одтранса". Ранее 12 сообщалось, что Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, сообщают местные власти. После второго удара начался пожар.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, одесса, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Украина.ру

В Минобороны РФ раскрыли детали ударов по портам Черноморск и Одесса

10:17 12.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Minami Himemiya / Перейти в фотобанкЧерноморск порт
Черноморск порт - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© commons.wikimedia.org / Minami Himemiya
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В ночь на 12 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по инфраструктуре портов Черноморска и Одессы. Оподробностях ударов сообщает Минобороны РФ
По данным ведомства, сегодня ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками.
В порту "Черноморск" удары нанесены по инфраструктуре перегрузочного центра, где хранились военные грузы. Кроме того уничтожены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для украинских сил, а также патрульный катер.
В Одесском морском порту поражены объекты инфраструктуры и логистического центра "Одтранса".
Ранее 12 сообщалось, что Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, сообщают местные власти. После второго удара начался пожар.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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