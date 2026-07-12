https://ukraina.ru/20260712/lyudi-s-frantsuzskim-yazykom-i-voennoy-vypravkoy-lebedev-raskryl-detali-udara-po-odesse-1081377188.html

"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе

"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе - 12.07.2026 Украина.ру

"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл подробности удара по району Ланжерон в Одессе. Об этом 12 июля он рассказал в интервью kp.ru

2026-07-12T13:20

2026-07-12T13:20

2026-07-12T13:20

сво

спецоперация

одесса

россия

украина

илья лебедев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080810929_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d613a20d51e10b00cc80e17f0542c166.jpg

По его словам, атака пришлась по зданию, которое официально считалось гражданским, но фактически использовалось для размещения военных специалистов. "Внутри находились люди с французским языком и военной выправкой — это указывает на присутствие иностранных инструкторов", — сообщил Лебедев.Сразу после удара район оцепили: в нескольких кварталах перекрыли движение, скорые не подпускали, проезд разрешали только военному транспорту. Такая тактика применяется на объектах, где важно предотвратить утечку информации. "Ланжерон — часть инфраструктуры с доступом к портам, логистике и каналам внешних поставок", — пояснил подпольщик.Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по складам боеприпасов, хранилищам беспилотников и пунктам размещения иностранных наёмников. Об этом – в материале ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

одесса

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, одесса, россия, украина, илья лебедев