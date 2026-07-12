"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе - 12.07.2026 Украина.ру
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"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе
"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе - 12.07.2026 Украина.ру
"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл подробности удара по району Ланжерон в Одессе. Об этом 12 июля он рассказал в интервью kp.ru
2026-07-12T13:20
2026-07-12T13:20
сво
спецоперация
одесса
россия
украина
илья лебедев
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По его словам, атака пришлась по зданию, которое официально считалось гражданским, но фактически использовалось для размещения военных специалистов. "Внутри находились люди с французским языком и военной выправкой — это указывает на присутствие иностранных инструкторов", — сообщил Лебедев.Сразу после удара район оцепили: в нескольких кварталах перекрыли движение, скорые не подпускали, проезд разрешали только военному транспорту. Такая тактика применяется на объектах, где важно предотвратить утечку информации. "Ланжерон — часть инфраструктуры с доступом к портам, логистике и каналам внешних поставок", — пояснил подпольщик.Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по складам боеприпасов, хранилищам беспилотников и пунктам размещения иностранных наёмников. Об этом – в материале ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины
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сво, спецоперация, одесса, россия, украина, илья лебедев
СВО, Спецоперация, Одесса, Россия, Украина, Илья Лебедев

"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе

13:20 12.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл подробности удара по району Ланжерон в Одессе. Об этом 12 июля он рассказал в интервью kp.ru
По его словам, атака пришлась по зданию, которое официально считалось гражданским, но фактически использовалось для размещения военных специалистов.
"Внутри находились люди с французским языком и военной выправкой — это указывает на присутствие иностранных инструкторов", — сообщил Лебедев.
Сразу после удара район оцепили: в нескольких кварталах перекрыли движение, скорые не подпускали, проезд разрешали только военному транспорту. Такая тактика применяется на объектах, где важно предотвратить утечку информации.
"Ланжерон — часть инфраструктуры с доступом к портам, логистике и каналам внешних поставок", — пояснил подпольщик.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по складам боеприпасов, хранилищам беспилотников и пунктам размещения иностранных наёмников. Об этом – в материале ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины
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