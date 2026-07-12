https://ukraina.ru/20260712/minimalnaya-zarplata-v-rossii-v-2027-godu-mozhet-vyrasti-do-2931-tysyachi-rubley-1081374486.html

Минимальная зарплата в России в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей

Минимальная зарплата в России в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей - 12.07.2026 Украина.ру

Минимальная зарплата в России в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда в России после повышения в 2027 году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на члена Общественной палаты Евгения Машарова

2026-07-12T11:45

2026-07-12T11:45

2026-07-12T11:45

новости

россия

сша

иран

михаил мишустин

общественная палата

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/02/1059364333_0:42:3567:2048_1920x0_80_0_0_177b8cc9b5b6e1e9b6044c4af0008bd3.jpg

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году, по предварительным оценкам, может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров."Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей", — сказал Машаров.Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда влияет на зарплаты, больничные, пособия и другие социальные выплаты. Регионы могут устанавливать свой МРОТ, но он не может быть ниже федерального. В ряде субъектов, особенно северных, он выше общероссийского из-за климатических и экономических особенностей.В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что к 2030 году его планируется довести до 35 тысяч рублей. Официальный размер МРОТ на 2027 год утвердят в конце 2026 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

сша

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, иран, михаил мишустин, общественная палата, украина.ру