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Минимальная зарплата в России в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей
Минимальная зарплата в России в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей - 12.07.2026 Украина.ру
Минимальная зарплата в России в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей
Минимальный размер оплаты труда в России после повышения в 2027 году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на члена Общественной палаты Евгения Машарова
2026-07-12T11:45
2026-07-12T11:45
2026-07-12T11:45
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году, по предварительным оценкам, может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров."Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей", — сказал Машаров.Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда влияет на зарплаты, больничные, пособия и другие социальные выплаты. Регионы могут устанавливать свой МРОТ, но он не может быть ниже федерального. В ряде субъектов, особенно северных, он выше общероссийского из-за климатических и экономических особенностей.В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что к 2030 году его планируется довести до 35 тысяч рублей. Официальный размер МРОТ на 2027 год утвердят в конце 2026 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, иран, михаил мишустин, общественная палата, украина.ру
Новости, Россия, США, Иран, Михаил Мишустин, общественная палата, Украина.ру
Минимальная зарплата в России в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей
Минимальный размер оплаты труда в России после повышения в 2027 году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на члена Общественной палаты Евгения Машарова
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году, по предварительным оценкам, может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей", — сказал Машаров.
Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда влияет на зарплаты, больничные, пособия и другие социальные выплаты. Регионы могут устанавливать свой МРОТ, но он не может быть ниже федерального. В ряде субъектов, особенно северных, он выше общероссийского из-за климатических и экономических особенностей.
В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что к 2030 году его планируется довести до 35 тысяч рублей. Официальный размер МРОТ на 2027 год утвердят в конце 2026 года.
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