В Молдавии оппозиция потребовала досрочных выборов и освобождения от "европейского захвата" - 12.07.2026 Украина.ру
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В Молдавии оппозиция потребовала досрочных выборов и освобождения от "европейского захвата"
В Молдавии оппозиция потребовала досрочных выборов и освобождения от "европейского захвата" - 12.07.2026 Украина.ру
В Молдавии оппозиция потребовала досрочных выборов и освобождения от "европейского захвата"
В Молдавии должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы. Об этом заявила исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа" Марина Таубер
2026-07-12T12:00
2026-07-12T12:00
новости
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Оппозиционные силы Молдавии настаивают на проведении досрочных выборов в стране. Как заявила исполнительный секретарь блока "Победа", бывший депутат парламента Марина Таубер, республике необходимо "освободиться от европейского захвата"."В Молдове должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы, но они должны пройти честно, чтобы люди могли сами выбирать, кого они хотят дальше видеть у руля своей страны. Управлять Молдовой могут только настоящие менеджеры, люди самодостаточные, которые знают, что такое менеджмент, которые знают, что такое кризисный менеджмент", — сказала Таубер.Она также подчеркнула, что в настоящее время Центризбирком и другие органы республики контролируют не президент Майя Санду, а европейские структуры. По словам политика, перемен не стоит ожидать, пока этот контроль сохраняется."Решающее слово, голос и слово в этом всем за жителями Республики Молдова, которые являются хозяевами нашей страны. Важно, чтобы сейчас все наши уважаемые граждане как можно глубже анализировали события и принимали соответствующие решения в недалеком будущем на досрочных выборах, которые будут, потому что это уже будут самые поворотные и решающие моменты в истории нашей страны", — добавила ТауберВ июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС одобрили открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдавии в союз.В июле бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале призвал правительство уйти в отставку и назначить досрочные выборы на фоне крупного коррупционного скандала. Подробнее в материале Додон потребовал отставки властей Молдавии из-за коррупционного скандала вокруг СандуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, молдавия, игорь додон, урсула фон дер ляйен, сша, украина, еврокомиссия, украина.ру, ес
Новости, Молдавия, Игорь Додон, Урсула фон дер Ляйен, США, Украина, Еврокомиссия, Украина.ру, ЕС

В Молдавии оппозиция потребовала досрочных выборов и освобождения от "европейского захвата"

12:00 12.07.2026
 
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Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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В Молдавии должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы. Об этом заявила исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа" Марина Таубер
Оппозиционные силы Молдавии настаивают на проведении досрочных выборов в стране. Как заявила исполнительный секретарь блока "Победа", бывший депутат парламента Марина Таубер, республике необходимо "освободиться от европейского захвата".
"В Молдове должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы, но они должны пройти честно, чтобы люди могли сами выбирать, кого они хотят дальше видеть у руля своей страны. Управлять Молдовой могут только настоящие менеджеры, люди самодостаточные, которые знают, что такое менеджмент, которые знают, что такое кризисный менеджмент", — сказала Таубер.
Она также подчеркнула, что в настоящее время Центризбирком и другие органы республики контролируют не президент Майя Санду, а европейские структуры. По словам политика, перемен не стоит ожидать, пока этот контроль сохраняется.
"Решающее слово, голос и слово в этом всем за жителями Республики Молдова, которые являются хозяевами нашей страны. Важно, чтобы сейчас все наши уважаемые граждане как можно глубже анализировали события и принимали соответствующие решения в недалеком будущем на досрочных выборах, которые будут, потому что это уже будут самые поворотные и решающие моменты в истории нашей страны", — добавила Таубер
В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС одобрили открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдавии в союз.
В июле бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале призвал правительство уйти в отставку и назначить досрочные выборы на фоне крупного коррупционного скандала. Подробнее в материале Додон потребовал отставки властей Молдавии из-за коррупционного скандала вокруг Санду
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
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