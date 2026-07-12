"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине - 12.07.2026 Украина.ру
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"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине
"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине - 12.07.2026 Украина.ру
"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было заказано Владимиром Зеленским, чтобы помешать финансированию избирательной кампании Валерия Залужного
2026-07-12T11:50
2026-07-12T11:50
новости
украина
николай азаров
владимир зеленский
андрей ермолаев
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал версию о заказчике покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По его словам, за этим стоит действующий президент Украины Владимир Зеленский."Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского", — заявил Азаров.Он также допустил, что другой причиной могло быть намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.Ранее Азаров также сообщал, что Киев выдал европейцам подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, поскольку их вычислили спецслужбы Монако, Франции и Польши. По его словам, украинские власти пошли на это, чтобы угодить Европе. Подробнее в материале Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц БерезовскойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, николай азаров, владимир зеленский, андрей ермолаев, киев, монако, украина.ру
Новости, Украина, Николай Азаров, Владимир Зеленский, Андрей Ермолаев, Киев, Монако, Украина.ру

"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине

11:50 12.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было заказано Владимиром Зеленским, чтобы помешать финансированию избирательной кампании Валерия Залужного
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал версию о заказчике покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По его словам, за этим стоит действующий президент Украины Владимир Зеленский.
"Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского", — заявил Азаров.
Он также допустил, что другой причиной могло быть намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.
Ранее Азаров также сообщал, что Киев выдал европейцам подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, поскольку их вычислили спецслужбы Монако, Франции и Польши. По его словам, украинские власти пошли на это, чтобы угодить Европе. Подробнее в материале Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц Березовской
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
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НовостиУкраинаНиколай АзаровВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмолаевКиевМонакоУкраина.ру
 
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