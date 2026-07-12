https://ukraina.ru/20260712/eto-zakaz-zelenskogo-azarov-svyazal-pokushenie-na-ermolaeva-s-vyborami-na-ukraine-1081374628.html
"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине
"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине - 12.07.2026 Украина.ру
"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было заказано Владимиром Зеленским, чтобы помешать финансированию избирательной кампании Валерия Залужного
2026-07-12T11:50
2026-07-12T11:50
2026-07-12T11:50
новости
украина
николай азаров
владимир зеленский
андрей ермолаев
киев
монако
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052244502_0:7:3001:1695_1920x0_80_0_0_afaa62b96ce30524d3766b742f96f4a3.jpg
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал версию о заказчике покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По его словам, за этим стоит действующий президент Украины Владимир Зеленский."Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского", — заявил Азаров.Он также допустил, что другой причиной могло быть намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.Ранее Азаров также сообщал, что Киев выдал европейцам подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, поскольку их вычислили спецслужбы Монако, Франции и Польши. По его словам, украинские власти пошли на это, чтобы угодить Европе. Подробнее в материале Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц БерезовскойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
киев
монако
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052244502_130:0:2769:1979_1920x0_80_0_0_4736c48cf845727e2822a0dffa02c5a7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, николай азаров, владимир зеленский, андрей ермолаев, киев, монако, украина.ру
Новости, Украина, Николай Азаров, Владимир Зеленский, Андрей Ермолаев, Киев, Монако, Украина.ру
"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было заказано Владимиром Зеленским, чтобы помешать финансированию избирательной кампании Валерия Залужного