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"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине

"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине - 12.07.2026 Украина.ру

"Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было заказано Владимиром Зеленским, чтобы помешать финансированию избирательной кампании Валерия Залужного

2026-07-12T11:50

2026-07-12T11:50

2026-07-12T11:50

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал версию о заказчике покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По его словам, за этим стоит действующий президент Украины Владимир Зеленский."Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского", — заявил Азаров.Он также допустил, что другой причиной могло быть намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.Ранее Азаров также сообщал, что Киев выдал европейцам подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, поскольку их вычислили спецслужбы Монако, Франции и Польши. По его словам, украинские власти пошли на это, чтобы угодить Европе. Подробнее в материале Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц БерезовскойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, николай азаров, владимир зеленский, андрей ермолаев, киев, монако, украина.ру