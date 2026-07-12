Памятник за предательство? Стоякин о странной судьбе обер-предателя в истории России
Тема нового выпуска проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" - историческая судьба гетмана Ивана Мазепы, которому сейчас собираются поставить памятник в Киеве.
Заслужил ли Мазепа такое почитание со стороны украинских властей и какую роль в истории сыграл скандальный гетман?
Об этом и не только рассуждает публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Заслужил ли Мазепа такое почитание со стороны украинских властей и какую роль в истории сыграл скандальный гетман?
Об этом и не только рассуждает публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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