https://ukraina.ru/20260712/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-bunt-protiv-lyudolovov-i-korruptsiya-pod-predlogom-pomoschi-bezhentsam-1081371571.html

Западная Украина за неделю: бунт против "людоловов" и коррупция под предлогом помощи беженцам

Западная Украина за неделю: бунт против "людоловов" и коррупция под предлогом помощи беженцам - 12.07.2026 Украина.ру

Западная Украина за неделю: бунт против "людоловов" и коррупция под предлогом помощи беженцам

Во Львове в охоте на мужчин вместе с сотрудниками ТЦК и полиции принимают участие спортсмены. Это выяснилось во время очередного бунта против мобилизации, когда именно "добровольный помощник людоловов" начал драку

2026-07-12T09:42

2026-07-12T09:42

2026-07-12T09:43

эксклюзив

львов

мариуполь

украина

западная украина

украина.ру

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076160555_0:55:1264:766_1920x0_80_0_0_526b8cafec611d87a85451bde4992f51.png

Львовский бунт против ТЦК оказался бессмысленнымМассовая стычка жителей львовского микрорайона Сыхов с группой сотрудников ТЦК и полиции закончилась полным поражением граждан. Во-первых, не удалось вызволить мужчину, "бусификация" которого вызвала бунт. Во-вторых, "добровольного помощника" ТЦК, львовского боксёра, который и начал потасовку, никто не собирается наказывать. И главное – начались репрессии в отношении участников бунта: пятеро из них уже за решеткой, а десятки других, в основном подростков, записывают покаянные видео.Вечером 8 июля во Львове произошел конфликт между работниками ТЦК и полиции и несколькими сотнями местных жителей. По сообщениям очевидцев и местных телеграм-каналов, конфликт начался после того, как "группа оповещения" (в нее входят сотрудники ТЦК и полиции) жёстко задержала молодого человека, которого сразу же отвезли в районный ТЦК.После этого у автомобиля ТЦК стали собираться местные жители. Люди требовали вернуть задержанного мужчину и не разрешали автомобилю покинуть место происшествия. Сотрудники ТЦК обещали, что "бусифицированного" привезут обратно, и даже вели переговоры со своим начальством по громкой связи. Однако когда ничего не произошло в течение нескольких часов, толпа стала выражать недовольство. Тогда из автомобиля ТЦК вышел мужчина в форме военного образца без опознавательных знаков и нанес одному из мужчин жестокий профессиональный удар в затылок, в основание черепа. Пострадавший упал, и толпа бросилась в атаку. На обнародованном видео видно, что служебный автомобиль получил серьёзные повреждения: ему прокололи шины, сняли передний бампер, а часть людей опрокинула транспортное средство и вскочила на него, выкрикивая "Ганьба!" С одного из сотрудников ТЦК толпа пыталась содрать форменную одежду. В конце концов "людоловам" разрешили покинуть место конфликта, а толпа понемногу разошлась. Через несколько часов Львовский областной ТЦК обнародовал заявление, в котором отмечалось, что бунт на Сыхове оказался бессмысленным, ведь похищенный парень до сих пор находится в ТЦК. В заявлении говорится, что 8 июля около 21:30 во время проверки военно-учетных документов военные и полицейские обнаружили гражданина, нарушившего правила учета."Гражданин был доставлен в ТЦК. Сейчас он направлен на прохождение военно-врачебной комиссии", – сообщили в военкомате и цинично призвали граждан "не подвергаться враждебным провокациям и не препятствовать военнослужащим и полиции выполнять свои законные обязанности".Уже после полуночи начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий написал в соцсетях, что из-за ситуации с блокировкой автомобилей ТЦК на Сыхове провели срочное совещание с участием правоохранителей. "Все совершившие правонарушения, в том числе препятствование деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", – говорилось в сообщении.Первыми бросились выполнять приказ губернатора незаконные военизированные формирования. Вечером 9 июля "ветеран" Антон Петровский опубликовал видео, на котором участники бунта на Сыхове просят прощения за свои действия, а один из них обещает пойти служить в армию. По словам Петровского, на видео сняты два человека, которые влезали на автомобиль ТЦК, а также подростки, участвовавшие в протесте, которые "добровольно согласились прийти на воспитательный разговор с ветеранской средой города Львова".На опубликованных кадрах группа испуганных парней, в основном подростков, скандирует "Слава ТЦК!" Затем один из них просит прощения и обещает пройти курс подготовки и пойти служить в армию. А второй называет себя действующим военнослужащим, находящимся в законном отпуске, и также извиняется за свои действия. Львовские СМИ позже сообщили, что это 28-летний Роман Стегний.А 10 июля суд на 60 суток без права внесения залога арестовал 23-летнего Олега Гаврилова. Мужчину задержали накануне, прокуратура назвала его "одним из активных участников" беспорядков, произошедших во Львове "во время мер оповещения вечером 8 июля". По данным следствия, задержанный применил газовый баллончик к работникам полиции, а также нанес телесные повреждения заместителю начальника одного из районных управлений полиции Львова.Сам Гаврилов, с синяками на лице и окровавленной головой, во время заседания рассказал, что служит в звании солдата в 53-й отдельной механизированной бригаде, которую самовольно оставил в феврале этого года. Адвокат подозреваемого Ольга Гук заявила, что ее подзащитный признает свою вину и раскаивается, но на решение суда это не повлияло.После обеда 10 июля Служба безопасности Украины объявила, что совместно с полицией задержала ещё четырех участников бунта на Сыхове. "По материалам дела, задержанными являются 21-летний и 45-летний жители Львова и двое 28-летних военных, один из которых самовольно покинул воинскую часть", – сообщила пресс-служба СБУ. Одним из задержанных оказался Роман Стегний, которому публичные извинения накануне не помогли. При этом пользователи соцсетей идентифицировали мужчину, начавшего потасовку. Им оказался профессиональный боксер, тренер львовского клуба "Бастион" Роман Удут, фото которого уже исчезло с сайта клуба. Формально он не сотрудник ни полиции, ни ТЦК, однако уже был замечен в составе "групп оповещения". СМИ и правоохранители о боксере молчат, а избитый им мужчина просто боится подавать заявление в полицию, потому что там его сразу задержат и передадут в руки ТЦК.В Черновцах под предлогом помощи беженцам застраивают высотками исторический центр городаНа неделе ещё 19 семей из Мариуполя получили социальное жильё в центре Черновцов. Это уже вторая волна заселения, благодаря которой в доме сейчас проживают 52 семьи. Однако местные комментаторы возмущены тем, что под предлогом помощи беженцам связанные с властями девелоперы застраивают многоэтажками исторический центр города, сформированный в конце XIX – начале XX века.Новые квартиры обустроили на базе бывшего студенческого общежития Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича (ЧНУ) – исторического трехэтажного здания в центре Черновцов, по улице генерала Алмазова."Это помещение находится на балансе Черновицкого национального университета. Оно выполняло функцию общежития. В начале [российской спецоперации] была острая необходимость в размещении внутренне перемещенных лиц, и шёл поиск объектов, которые могут быть переоборудованы под социальное жилье. Тогда в сотрудничестве с Мариупольским городским советом было принято решение о переоборудовании, реновации этого помещения, которое было в тот момент не в лучшем состоянии", – сказал ректор ЧНУ Руслан Белоскурский.При этом мэрия Черновцов и виртуальные городские власти Мариуполя рассматривают перспективу расширения сотрудничества и строительства новых жилых кварталов."Это убежище для тех людей, которые жили в съёмных квартирах или где-либо. Поэтому для них это место, где они могут жить, где они получают социальную услугу. Это хорошее место и локация. Это важный для Черновцов центр Мариуполя в нашем городе. Мы с Мариупольской городской администрацией говорим о выделении земли для постройки домов. Мы уже показали землю, ей подошло, а сейчас идёт бюрократический процесс. Я убеждён, что это не последнее жилье, которое мы открываем", – отметил черновицкий городской голова Роман Кличук.По информации городских властей, на переоборудование здания потратили 40 млн гривен – это общие средства госбюджета Украины и международных доноров, в частности правительства Франции. При этом на портале Системы управления публичными инвестициями DREAM Министерства развития общин и территорий Украины отмечено, что общий ориентировочный бюджет проекта составляет 54,1 млн гривен (то есть более 1 млн евро).Все квартиры также укомплектовали базовой бытовой техникой от международных доноров. Процесс заселения разделили на два этапа, чтобы избежать очередей и скоплений. 18 июня ключи получили первые 33 семьи, а 19 семей въехали в новые дома 7 июля. В общей сложности в доме будут проживать 138 человек, среди которых 37 детей.Стоит отметить, что под предлогом переоборудования общежития в социальное жилье для беженцев приближённая к мэрии Черновцов компания "Черновцыжилстрой" получила рядом участок для постройки двух девятиэтажек – хотя в этом районе всегда было запрещено строить здания выше пяти этажей.По данным самого популярного украинского сайта в сфере недвижимости ЛУН, все квартиры в несуразных "коробках" от "Черновцыжилстроя" уже проданы (есть ли среди их владельцев бывшие жители Мариуполя – неизвестно). Судя по всему, скоро такими же зданиями будет заполнен весь исторический центр Черновцов, спроектированный лучшими архитекторами Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX века.Как известно, в 2011 году Резиденция православных митрополитов Буковины и Далмации (ныне там находятся ректорат и центральные корпуса ЧНУ) внесена в перечень памятников ЮНЕСКО. Фактически весь исторический центр Черновцов является буферной зоной памятника ЮНЕСКО, однако городские власти и застройщики на это внимания не обращают.Как сообщало издание Украина.ру, в Черновцах не в первый раз выделяют землю под сомнительные строительные проекты с политической мотивацией. В конце апреля этого года под давлением губернатора Буковины, генерал-майора полиции Руслана Осипенко, депутаты Черновицкого облсовета проголосовали за выделение корпусу "Азов"* гектара земли в живописном районе Черновцов. Формально там будет размещен то ли рекрутинговый центр, то ли ветеранское пространство. Однако в городе открыто говорят о сооружении на этом участке нескольких многоэтажек, квартиры в которых будут продавать по рыночным ценам. При этом саму землю облсовет незаконно зарегистрировал как свою собственность.*Деятельность организации запрещена в РФО последних событиях культуры - в материале Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры.

львов

мариуполь

украина

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, львов, мариуполь, украина, западная украина, украина.ру, тцк