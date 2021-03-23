Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona похвасталась, что уже смогла сбросить 10 из 29 обещанных килограммов. Отчитываться о графике похудения ей пришлось в эфире программы «Звездный путь», которая появилась на YouTube 22 марта

«Я похудела на десять килограммов и закрепила этот результат. Продолжаю работать над этим и сейчас», — заявила Alyona Alyona.

Пышнотелая украинская рэперша оправдалась за лишний вес © Alyona Alyona/Инстаграм

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Несмотря на стремление похудеть, Alyona Alyona исповедует бодипозитив, то есть принятие своего тела, какое оно есть, в том числе с лишним весом. Людям, которые смеются и издеваются над недостатками других людей, рэперша даже посвятила свою песню «Буллинг». Кроме того, она часто без стеснения показывает свои формы в нижнем белье.

Аlyona Аlyona, по паспорту Алена Савриненко, украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, которая еще совсем недавно работала воспитателем в детском саду. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.