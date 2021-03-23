Украинские мастера воссоздали образы известных украинских женщин в рамках проекта «Barbie: Пані України». К украинкам причислили 36 женщин, среди них Леся Украинка, Роксолана, Елена Казимирчак-Полонская, Ольга Фреймут, Alyona Alyona и даже Анна Ахматова. Об этом 23 марта написала газета «КП в Украине»

За основу кукол были взяты обычные Барби с пропорциями 90-60-90, которых сделали похожими на указанных женщин. Например, Фреймут, естественно, блондинка, Леся украинка в национальном костюме и с записями, княжна Лебедь едет в вышиванке на ладье, а Ахматова в том же платье, что и на картине Натана Альтмана.

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«Одна я не понимаю, как можно ставить в один ряд великих писательниц, художниц, артисток, ученых — и какую-нибудь Фреймут или, прости Господи, эту придурочную Алёну Алёну????» — возмутилась одна из пользовательниц.

«В каждом временном периоде, в каждой эпохе, у каждого поколения — свои героини и кумиры. Выставка популярна у самых разных возрастных категорий населения, и героинь нашего проекта многие мастера выбрали сами, на свое усмотрение. Каждый имеет право на личного героя своего времени», — ответили девушке авторы проекта.

К слову, они попросили украинцев не оставаться равнодушными, а зайти и проголосовать за поправившуюся им куклу.