Ранее в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества. Также он предложил американскому коллеге провести дебаты в прямом эфире.
Пандемия коронавируса, весь прошлый год и этот год показывают, что отношения между Финляндией и Россией развиваются очень положительно, подчеркнул эксперт.
В этой связи он напомнил о недавней встрече Сергея Лаврова с финским министром иностранных дел Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, исторически значимом городе и для России, и для Финляндии.
«Это была очень интересная и конструктивная встреча, стороны обсудили множество тем. У нас всегда был открытый диалог, множество тем для сотрудничества и активная связь между главами государств. Я думаю, что если США намерены и дальше ухудшать отношения с Россией, то финны стремятся только улучшать их, хотя они и так хорошие», — указал Бекман.
Финляндия уже давно развивает конструктивные отношения с Россией, и она воспринимает оскорбительные высказывания Байдена в адрес Путина как крах его репутации, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.