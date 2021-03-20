И Финляндия, и Украина находятся между Россией и Западом. Но если вы сравните внешнюю политику Хельсинки, и внешнюю политику Киева, то они очень отличаются друг от друга. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман: Оскорбления Байдена в адрес Путина ослабляют и США, и их союзников © commons.wikimedia.org, Petri Krohn Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества. Также он предложил американскому коллеге провести дебаты в прямом эфире.

Пандемия коронавируса, весь прошлый год и этот год показывают, что отношения между Финляндией и Россией развиваются очень положительно, подчеркнул эксперт.

В этой связи он напомнил о недавней встрече Сергея Лаврова с финским министром иностранных дел Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, исторически значимом городе и для России, и для Финляндии.

«Это была очень интересная и конструктивная встреча, стороны обсудили множество тем. У нас всегда был открытый диалог, множество тем для сотрудничества и активная связь между главами государств. Я думаю, что если США намерены и дальше ухудшать отношения с Россией, то финны стремятся только улучшать их, хотя они и так хорошие», — указал Бекман.

Финляндия уже давно развивает конструктивные отношения с Россией, и она воспринимает оскорбительные высказывания Байдена в адрес Путина как крах его репутации, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.