Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович стал фигурантом уголовного дела. Об этом 18 марта в своем Facebook сообщила представительница парламентской фракции партии «Голос» Соломия Бобровская

«Карточное» преступление Рабиновича. СБУ предъявило украинскому парламентарию «неправильный Крым» © Facebook, Рабинович, ОПЗЖ

По словам Бобровской, именно она обратилась в Офис генпрокурора с требованием возбудить дело в отношении депутата от ОПЗЖ.

Она утверждает, что ни один гражданин Украины не может ставить под сомнение территориальную целостность страны.

«Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме. Буду следить за этим делом и надеюсь, что суд и правоохранительные органы последуют примеру СНБО относительно обнаглевшей пятой колонны», — сказала Бобровская.

Скандалы из-за карт Украины, которые учитывают новые геополитические реалии, вспыхивали и раньше. Так, британская общенациональная телерадиовещательная компания BBC в сентябре 2020 года извинилась за публикацию карты Украины без Крыма в одной из новостей. Были и другие случаи подобных публикаций в европейских СМИ.

В декабре прошлого года на официальном YouТube-канале мэрии Львова были опубликованы учебные видеоролики для старшеклассников, где не было Крыма.