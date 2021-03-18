В начале марта Рабинович опубликовал иллюстрацию под названием «На какой мове говорит незалежная», куда добавил карту страны без Крыма, но с ДНР и ЛНР.
По словам Бобровской, именно она обратилась в Офис генпрокурора с требованием возбудить дело в отношении депутата от ОПЗЖ.
Она утверждает, что ни один гражданин Украины не может ставить под сомнение территориальную целостность страны.
«Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме. Буду следить за этим делом и надеюсь, что суд и правоохранительные органы последуют примеру СНБО относительно обнаглевшей пятой колонны», — сказала Бобровская.
Скандалы из-за карт Украины, которые учитывают новые геополитические реалии, вспыхивали и раньше. Так, британская общенациональная телерадиовещательная компания BBC в сентябре 2020 года извинилась за публикацию карты Украины без Крыма в одной из новостей. Были и другие случаи подобных публикаций в европейских СМИ.
В декабре прошлого года на официальном YouТube-канале мэрии Львова были опубликованы учебные видеоролики для старшеклассников, где не было Крыма.