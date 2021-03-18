Атаки руководства Украины во главе с Владимиром Зеленским на оппозицию связаны с тем, что падение рейтинга Зеленского и его партии уже приобрело критические формы. Об этом рассказал главный редактор известного одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Пока Зеленский успешно укрепляет личную власть © скриншот с видео "Dumskaya TV" Виктора Медведчука, депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Позднее СБУ предъявило подозрение Анатолию Шарию в госизмене.

Эксперт также согласен со звучавшей ранее версией о том, что эти действия могут быть связаны с подготовкой разного рода провокаций в Донбассе.

«Я вообще не вижу, как одно противоречит другому. Оба эти варианта возможны. Сложно сказать, почему это происходит именно сейчас. Мы не знаем всех фактов. Возможно, это связано с тем, что падение рейтинга Зеленского и его партии уже приобрело критические формы. Видимо, он пытается этот процесс замедлить и удержать остатки этого рейтинга. Он делает это сейчас, чтобы не делать этого, будучи в положении совсем непопулярного политика», — рассуждает Ткачев.

Журналист добавил, что Зеленского ждут прекрасные политические перспективы, поскольку, закрыв телеканалы и взяв под контроль Конституционный суд, он уже сделал немало шагов для укрепления своей личной власти.

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