На Украине весь по-настоящему оппозиционный сегмент был зачищен еще в 2014 году, праворадикальные силы все эти годы не выпускали власть из своих рук, считает главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев

Владимир Корнилов: Чтобы зачистить оппозицию Зеленскому нужна война © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Юрий, возбуждение дела против Анатолия Шария и закрытие трех оппозиционных телеканалов — это звенья одной цепи, или это все же разные истории?

— Мне кажется, это действия одного порядка.

- Сейчас среди комментаторов высказываются две основные версии происходящего: попытка Зеленского устранить непосредственных конкурентов по электоральному полю и зачистка оппозиции перед какими-то провокациями в Донбассе. Вы к какой из них больше склоняетесь?

— Я вообще не вижу, как одно противоречит другому. Оба эти варианта возможны. Сложно сказать, почему это происходит именно сейчас. Мы не знаем всех фактов. Возможно, это связано с тем, что падение рейтинга Зеленского и его партии уже приобрело критические формы. Видимо, он пытается этот процесс замедлить и удержать остатки этого рейтинга. Он делает это сейчас, чтобы не делать этого, будучи в положении совсем непопулярного политика.

- Как сейчас в Одессе относятся к Зеленскому, ОПЗЖ и Шарию? Есть какая-то свежая социология? Или, может быть, у вас сложилось свое впечатление на этот счет?

— Нет, такой социологии нет. А оценивать электоральные предпочтения жителей миллионного города из личного общения или записей в соцсетях было бы неправильно.

- Возможна ли в принципе на Украине зачистка бело-голубого и умеренного сегмента политиков таким образом, чтобы остались лишь одни правые и националистические силы?

— Эта зачистка произошла еще в 2014 году.

- Да, но тот же «Оппозиционный блок» все же был представлен в Раде.

— Нет, такого рода партии останутся. Но та же «Оппозиционная платформа» по сути не является оппозицией. Они только изображают оппозицию. Они не обладают никакой властью и никак не влияют на принятие решений. Поэтому никакой альтернативы властям нет.

- В среду, 17 февраля, эту ситуацию прокомментировал Владимир Путин, заявив, что на Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, и все молчат, и что это использование инструментов в своих политических целях. Будет ли украинская власть прислушиваться к его словам? Им же все равно придется так или иначе договариваться с Россией…

— Взаимодействие и договоренности и так происходят. Как вы знаете, недавно Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Это не касается публичной риторики. Да, стороны мечут друг в друга гром и молнии, но это абсолютно не мешает им договариваться и вести дела. Это не касается серьезных денег и серьезных сделок.

- Как раз Зеленский злится на того же Медведчука за то, что он встречается с Путиным и обсуждает с ним самые важные вопросы. Ему ведь тоже хотелось таким образом поднять свой рейтинг.

— Это само собой. Это некая демонстративная политика и имитация политической активности. Это все есть.

- Насколько далеко Зеленский может зайти в своем противостоянии с оппозицией и как вы в целом оцениваете его перспективы?

— Его перспективы прекрасные. На сегодняшний день ему уже удалось сделать целый ряд вещей. У него получилось безнаказанно взять под свой контроль Конституционный суд, у него получилось безнаказанно закрыть неугодные телеканалы. В этом плане он все делает успешно для укрепления своих властных полномочий.