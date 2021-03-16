Народный артист Украины Владимир Талашко, снявшийся в ленте «В бой идут одни старики», отказал в использовании своей знаменитой фразы из фильма в предвыборной кампании четвертого президента Украины Виктора Януковича. Об этом актер на днях рассказал в интервью изданию «Бульвар Гордона»

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«Когда выбирали следующего президента, меня три дня уговаривали отдать фразу, чтобы он взял ее на свое вооружение во время выборов. Я сказал: "Нет"», — сказал Талашко.

Артист вспомнил, что представители Януковича использовали все возможные доводы: пытались убедить, надавить на чувства и даже взывали к помощи земляка.

«Мне говорили: "Ваш земляк, вы из Донецка". Я отвечал: "Нет, я не из Донецка — я с Донбасса"», — ответил актер.

По его словам, следующим шагом представителей Януковича, очевидно, должно было быть предложение о покупке известной фразы, но до этого «дело не дошло».

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Владимир Талашко — советский и украинский актер, сыграл в фильмах «В бой идут одни старики», «Овод», «Дочь командира», «Батальоны просят огня», «Как закалялась сталь» и других. Имеет статус Заслуженного артиста Украинской ССР и Народного артиста Украины.