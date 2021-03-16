Талашко признался, что ему было бы стыдно, если бы его фраза «Будем жить» зазвучала бы как предвыборный лозунг.
«Когда выбирали следующего президента, меня три дня уговаривали отдать фразу, чтобы он взял ее на свое вооружение во время выборов. Я сказал: "Нет"», — сказал Талашко.
Артист вспомнил, что представители Януковича использовали все возможные доводы: пытались убедить, надавить на чувства и даже взывали к помощи земляка.
«Мне говорили: "Ваш земляк, вы из Донецка". Я отвечал: "Нет, я не из Донецка — я с Донбасса"», — ответил актер.
По его словам, следующим шагом представителей Януковича, очевидно, должно было быть предложение о покупке известной фразы, но до этого «дело не дошло».
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Владимир Талашко — советский и украинский актер, сыграл в фильмах «В бой идут одни старики», «Овод», «Дочь командира», «Батальоны просят огня», «Как закалялась сталь» и других. Имеет статус Заслуженного артиста Украинской ССР и Народного артиста Украины.