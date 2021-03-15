Украинская певица Оля Полякова активно гастролирует по своей стране с концертами. Об этом исполнительница сообщила в сториз Instagram 14 марта, уточнив, что уже выступила в городе Сумы, а теперь направляется в Кременчуг

По всей видимости, переезды оказались для знаменитости не самыми легкими, и в социальной сети она эмоционально высказалась о проекте своего бывшего коллеги, а ныне президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Ребята, говорят, что в Украине делают дороги. Скажите, пожалуйста, а где?» — возмутилась Полякова.

В феврале в квартире у Поляковой обвалилась часть потолочных перекрытий из-за паводка на крыше дома. Певица активно делилась с подписчиками результатами борьбы со своей управляющей компанией, утверждая, что коммунальщики просто ее игнорируют.

«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции © president.gov.ua

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Цели проекта «Большая стройка», рассчитанного на 2020 и 2021 гг., были поистине амбициозными — построить и провести капитальный ремонт 6,5 тыс. километров автодорог.

Однако программу активно критикуют за коррупционные скандалы. Бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский заявил, что дорожные работы хоть и ведутся, но все «вкусные» тендеры делятся между шестью «компаниями-любимчиками».

Из бюджета на «Большую стройку» предполагалось выделить 105,6 млрд гривен (почти 300 млрд руб.), причем примерно треть этих средств — из фонда по борьбе с коронавирусом.