«С жителями Украины, которые при любой катастрофе в России радостно улюлюкают, одобряют, когда по Донецку стреляют снарядами с надписью "Все лучшее — детям", вообще не стоит разговаривать. С людьми, которые считают себя неотъемлемой частью русской цивилизации, страдают из-за того, что произошел раскол, от того, что их заставляют принимать чуждую идентичность, с ними диалог нужно выстраивать и думать, как их вернуть в русскую материнскую цивилизацию», — сказал Кочетков.
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