Украинские телеканалы, вещающие на Крым и Донбасс, не стоит рассматривать как серьезную угрозу, считает политолог и журналист Алексей Кочетков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

- Алексей, должна ли Россия отвечать на украинскую пропаганду, и если да, то каким образом?

— Во-первых, ничто так хорошо не развенчивает «российскую пропаганду», как ежедневные артиллерийские обстрелы Донецкой и Луганской народных республик и водная блокада Крыма. Это лучше всего бьет по гнусной «российской пропаганде», и ни один «Дом» не сделает столько, сколько украинское правительство за один день.

Я не встречал людей, которые бы смотрели украинское телевидение в Крыму или в Донбассе. Поэтому об эффективности украинских телеканалов, вещающих на Россию, могут рассказывать все что угодно сами сотрудники этих каналов, потому что они получают зарплату. Я не считаю, что это надо рассматривать как серьезную угрозу.

А лучший ответ на украинскую пропаганду — не производить собственный пропагандистский контент, подобный украинскому, то есть на их вранье ответим своим враньем, а говорить правду о том, что происходит. Это лучше всего разрушает идеологические конструкты, с помощью которых пытаются влиять на население и Крыма, и Донбасса.

- Достаточно ли Россия работает в этом направлении?

— Украинцы, как могли, перекрыли доступ пророссийскому контенту на свой информационный рынок. Но при этом люди через спутниковые антенны или через интернет этот контент смотрят.

После законов, которые принимают украинские власти, и действий националистов российская сторона вряд ли что-то может добавить. Повышение тарифов — лучший агитатор против действующей власти. Я считаю, что Россия делает много. Тот же ресурс Украина.ру с его огромной читательской аудиторией и тот же самый Шарий, хоть он и не имеет отношения к России, но это пример того, как с помощью небольших ресурсов и талантливой журналистики добиваться можно многого.

Не считаю, что нужно создавать дополнительные пропагандистские структуры, не имея возможности покрывать всю Украину. Если нет доступа, то сколько бы вы контента ни создавали, если он не попадает к своей аудитории, смысл в нем небольшой.

- Журналисты заблокированных на Украине СМИ переходят в интернет и там пытаются организовать какие-то площадки…

Владимир Жарихин: У России все меньше причин пытаться понравиться украинскому избирателю © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если бы в том числе и федеральные СМИ помогали разрешать проблемы, которые создают местечковые чиновники, это влияло бы на население Крыма в сто крат больше, чем любая пропаганда. То же самое можно сказать и о Донбассе с точки зрения облегчения жителям республик получения российского гражданства, в вопросах пересечения границы, трудоустройства и безопасности.

Если РФ в состоянии доступным ей способом обеспечить мир и спокойствие жителей Донецкой и Луганской народных республик, то никакая украинская пропаганда не сможет на них воздействовать на протяжении следующих поколений.

- То есть действия крымских чиновников и тяжелое положение жителей Донбасса и дают инфоповоды журналистам телеканала «Дом»?

— Лучше всего освещать действия чиновников в Крыму, когда заповедные территории отдаются под застройку, вырубаются реликтовые деревья, когда чиновники вопреки политики федерального центра проводят свою хищническую политику. Улучшением чиновничьей породы здесь никто не занимался, большинство чиновников работают так, как привыкли при Украине. Свои практики они перенесли на российскую реальность. Российские чиновники, которых сюда назначают с континента, тоже подливают масла в огонь.

- Возможен ли вообще диалог между жителями Украины и России?

— С жителями Украины, которые при любой катастрофе в России радостно улюлюкают, одобряют, когда по Донецку стреляют снарядами с надписью «Все лучшее — детям», вообще не стоит разговаривать.

Холодная кибервойна: почему США хотят ударить по российским правительственным сайтам © U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez

- Но и на этих людей воздействует пропагандистская машина Украины. Как России противостоять ей?

— Нужно показывать позитивные стороны России. Левая пропаганда внутри самой России всячески пытается очернить позитивные изменения, которые происходят в нашей стране. Например, западные и украинские пропагандисты, российские леваки утверждают, что в России полностью разрушена экономика, Путин разрушил 100 тысяч предприятий. Чушь собачья!

К развалу СССР существовало 13,5 тысячи предприятий, сейчас их больше 20 тысяч. Почти на 50% увеличилось количество фабрик, заводов, огромные инфраструктурные проекты, транспортные сети, оборонная промышленность, восстанавливается тяжелая промышленность, самолётостроение, энергетика. Уровень жизни в России, несмотря на санкции, по сравнению с 90-ми и советским периодом вырос несопоставимо.

Нужен позитивный образ страны, а не чернуха, грязь и постоянное нытье, как все плохо, как все разваливается…