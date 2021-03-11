Украинская гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала шуточное видео в Instagram, решив превратить привычное занятие спортом в дефиле по красной дорожке церемонии «Оскар». Соответствующий пост спортсменка разместила 10 марта

«Необычный вариант, как совмещать приятное с полезным», — написала спортсменка, шагая по беговой дорожке в длинном вечернем платье и туфлях на высоком каблуке, попутно читая книгу.

«Всегда в таком наряде занимаюсь», «Отработка дефиле, а потом как пошла!», «Когда нужно выгулять вечернее платье, но ввели карантин», «А ведь кто-то может подумать, что всерьез так можно делать», «Не понимаю людей, которые приходят в спортзал, чтобы почитать книгу», — прокомментировали шуточное видео гимнастки ее фанаты.

Боец UFC с Украины решила заработать на своих откровенных фото © Марина Мороз/Инстаграм

А вот медики рекомендуют при чтении соблюдать два главных правила: хорошее освещение и расположение книги неподвижно относительно глаз, то есть знакомство с литературными произведениями на беговой дорожке вредно для зрения.

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Анна Ризатдинова — уроженка Симферополя, украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпионка мира в упражнении с обручем.