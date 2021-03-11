Последнее время новостные ленты пестрят сообщениями о том, что единственный наследник певицы с украинскими корнями Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Архип Глушко решил жениться. «Экспресс газета» 10 марта написала, что своей возлюбленной парень запретил садиться на колени к другим мужчинам

Избранница 19-летнего Глушко известна общественности по нику в социальных сетях — Мелисса. Известно, что девушка старше своего благоверного на год, родилась в Ташкенте, росла в Новокузнецке и вот уже несколько лет работает стриптизершей в Москве.

Вместо пилона капельница: дочь Поляковой устроила танцы в больнице © Мария Полякова/Инстаграм

Отдельные журналисты уже высмеяли «внезапно ставших ханжами» Королеву и Тарзана, которые вдруг захотели запретить потенциальной невестке то, что делают сами.

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С удовольствием «оттопталась» на теме и острая на язык блогер Лена Миро. Она напомнила, что певица предложила сыну не торопиться с браком, что, по мнению Миро, абсолютно правильно.

Шоу-дива предложила внимательно всмотреться в улыбку Мелиссы, которая утверждает, что хорошо зарабатывает, но при этом зубы у девушки, по мнению Миро, крайне отпугивающие.

По данным СМИ, избранница Архипа Глушко уже переехала жить в загородный особняк Наташи Королевой в Подмосковье.