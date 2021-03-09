Впервые на Украине в Львовской филармонии прошел прием с изысканными блюдами, которые подавали под классическую музыку и популярные мелодии из фильмов. Об этом 9 марта сообщает ТСН

Автором необычной задумки стал популярный на Украине кулинар Евгений Клопотенко, которого в России знают по его русофобским высказываниям. Не борщ: кулинар-русофоб нашел «спрятанное в украинском ДНК» блюдо © Клопотенко/Инстаграм

«После выполнения вальса Шостаковича сразу же подают на стол размазню — так называемые украинские домашние сухарики с рикоттой, тыквенным песто, маринованным яйцом, апельсиновым джемом и карамелью с маком. В блюде несколько вкусов», — говорится в сообщении.

На сцене выступал симфонический оркестр INSO Lviv.

На столах использовали весенние цветы — нарциссы и тюльпаны.

Организаторы обещают, что симфонические ужины будут проводиться и далее.

Кулинар Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями. Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, кулинар заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.